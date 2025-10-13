Advertisement

فنون ومشاهير

بعد انتشار أنباء عن علاقتها بطليق والدتها.. ابنة هيفا وهبي تخرج عن صمتها وهذا ما قالته (صورة)

Lebanon 24
13-10-2025 | 00:24
نفت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي الأنباء التي أطلقت مؤخرا عن ارتباطها بطليق والدتها رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة.
ونشرت زينب عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام منشورا قالت فيه: "انفي نفيا قاطعا الإشاعات التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي والتي لا تمت للحقيقة بصلة حول زواجي او ارتباطي وأي موقع يساهم في نشر مثل هذه الأكاذيب عن حياتي الشخصية سيتم ملاحقته قانونياً. 
 
 

من جهته، رد ابو هشيمة على أخبار زواجه بزينب فياض وقال: "في شائعات شخصية الواحد بيضحك عليها زي الناس، وفيه حاجات بتجاهلها".

وأشار إلى أنه غير معتاد على الرد على الشائعات، التي تمس حياته الشخصية، لكن الأخبار المنتشرة صادرة من أهل بلد يحبها، لكنها غير صحيحة.

وأضاف أن "الأخبار كلها من تأليف ناس فاضية.. وأي تشابه بينها وبين الواقع أغرب من الخيال"، وفق تعبيره.

وأكد أبو هشيمة أنه لا يهتم بمثل هذه الأقاويل التي وصفها بـ"السخيفة"، داعيًا متابعيه إلى عدم الانسياق وراء تلك الأخبار مجهولة المصدر.

وكان الإعلامي ايلي باسيل كشف مؤخرا عن لقاء جمع زينب فياض بأحمد أبو هشيمة في مطعم يقع في البناء نفسه الذي تقيم فيه الفنانة هيفا وهبة في بيروت.  

