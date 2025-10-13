بعد انتشار أنباء عن علاقتها بطليق والدتها.. ابنة هيفا وهبي تخرج عن صمتها وهذا ما قالته (صورة)



نفت زينب ابنة الفنانة الأنباء التي أطلقت مؤخرا عن ارتباطها بطليق والدتها رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة.ونشرت زينب عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق منشورا قالت فيه: "انفي نفيا قاطعا الإشاعات التي يتم تداولها في والتي لا تمت للحقيقة بصلة حول زواجي او ارتباطي وأي موقع يساهم في نشر مثل هذه الأكاذيب عن حياتي الشخصية سيتم ملاحقته قانونياً.



، رد ابو هشيمة على زواجه بزينب فياض وقال: "في شائعات شخصية الواحد بيضحك عليها زي الناس، وفيه حاجات بتجاهلها".



وأشار إلى أنه غير معتاد على الرد على الشائعات، التي تمس حياته الشخصية، لكن الأخبار المنتشرة صادرة من أهل بلد يحبها، لكنها غير صحيحة.



وأضاف أن "الأخبار كلها من تأليف ناس فاضية.. وأي تشابه بينها وبين الواقع أغرب من الخيال"، وفق تعبيره.



وأكد أبو هشيمة أنه لا يهتم بمثل هذه الأقاويل التي وصفها بـ"السخيفة"، داعيًا متابعيه إلى عدم الانسياق وراء تلك الأخبار مجهولة المصدر.



وكان الإعلامي كشف مؤخرا عن لقاء جمع زينب فياض بأحمد أبو هشيمة في مطعم يقع في البناء نفسه الذي تقيم فيه الفنانة هيفا في .