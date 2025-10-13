ياسمين صبري تُلغي متابعة والدتها

Advertisement

حتى الآن، لم تصدر تصريحات رسمية من ياسمين، فيما انقسمت ردود الفعل بين من اعتبر الخطوة مؤشرًا على توتر عائلي، ومن رأى أنها مجرّد رغبة في الخصوصية وإبعاد العلاقة عن الأضواء.أكدت ياسمين سابقًا أنها نشأت في منزل جدتها لوالدتها بعد انفصال والديها، وأنها عاشت طفولة صعبة بسبب توقف والدها عن الإنفاق، بينما تكفّلت والدتها باحتياجاتها.في المقابل، نفى والدها روايتها، ونشر صورًا لها في مراحل مختلفة ومن داخل منزله، مؤكّدًا أنها كانت تعيش حياة مدلّلة، وأن الخلاف بينهما بدأ بعد انفصالها عن زوجها الأول من دون إبلاغه. (العين)