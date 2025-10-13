Advertisement

فنون ومشاهير

ياسمين صبري تُلغي متابعة والدتها

Lebanon 24
13-10-2025 | 13:11
A-
A+
Doc-P-1429031-638959831661527667.png
Doc-P-1429031-638959831661527667.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثارت الفنانة ياسمين صبري جدلًا بعد إلغاء متابعة والدتها نسرين عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، قبل أن تُقدم الأخيرة على الخطوة نفسها، ما فتح الباب أمام تكهنات بوجود خلاف عائلي، على غرار ما حدث سابقًا مع والدها.
Advertisement

حتى الآن، لم تصدر تصريحات رسمية من ياسمين، فيما انقسمت ردود الفعل بين من اعتبر الخطوة مؤشرًا على توتر عائلي، ومن رأى أنها مجرّد رغبة في الخصوصية وإبعاد العلاقة عن الأضواء.

أكدت ياسمين سابقًا أنها نشأت في منزل جدتها لوالدتها بعد انفصال والديها، وأنها عاشت طفولة صعبة بسبب توقف والدها عن الإنفاق، بينما تكفّلت والدتها باحتياجاتها.
في المقابل، نفى والدها روايتها، ونشر صورًا لها في مراحل مختلفة ومن داخل منزله، مؤكّدًا أنها كانت تعيش حياة مدلّلة، وأن الخلاف بينهما بدأ بعد انفصالها عن زوجها الأول من دون إبلاغه. (العين)
مواضيع ذات صلة
بفستان قصير.. ياسمين صبري تخطف الأنظار (صورة)
lebanon 24
14/10/2025 00:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في النادي الرياضي
lebanon 24
14/10/2025 00:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24
في ذكرى الأربعين لوفاة والدتها... منشور مؤثر من هند صبري (صورة)
lebanon 24
14/10/2025 00:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ياسمين صبري وهاندا أرتشيل جنباً إلى جنب.. من برأيكم الأجمل؟ (فيديو)
lebanon 24
14/10/2025 00:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24

ياسمين صبري

العين

العلا

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:49 | 2025-10-13
10:32 | 2025-10-13
09:24 | 2025-10-13
08:00 | 2025-10-13
05:26 | 2025-10-13
03:58 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24