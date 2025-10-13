Advertisement

فنون ومشاهير

الموت يؤلم ميّادة الحناوي

Lebanon 24
13-10-2025 | 15:49
أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، عن وفاة الملحن عثمان الحناوي شقيق الفنانة القديرة ميادة الحناوي.
ونشرت النقابة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخبر، قائلة: "تعازينا القلبية للزميلة الفنانة القديرة ميادة حناوي بوفاة شقيقها الباحث  والملحن الموسيقي عثمان حناوي .. إنا لله و إنا إليه راجعون".
ميادة الحناوي وشقيقها

