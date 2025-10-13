الموت يؤلم ميّادة الحناوي

Advertisement

أعلنت نقابة الفنانين في ، عن وفاة الملحن عثمان الحناوي شقيق الفنانة القديرة .ونشرت النقابة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " " الخبر، قائلة: "تعازينا القلبية للزميلة الفنانة القديرة ميادة بوفاة شقيقها الباحث والملحن الموسيقي عثمان حناوي .. إنا لله و إنا إليه راجعون".