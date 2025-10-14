Advertisement

فنون ومشاهير

بعد صورها الرومانسيّة مع رئيس وزراء سابق.. أوّل تعليق للفنانة الشهيرة هذا ما كشفته

Lebanon 24
14-10-2025 | 05:10
بعد إنتشار صورها الحميمة مع رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، على متن يختها الفاخر، أشارت الفنانة الأميركية كاتي بيري إلى وجود علاقة عاطفية بينهما، وقالت خلال حفلها في لندن "ما أجمل نشاطكم بعد يوم كامل في العمل أو الدراسة؟ لذا ليس غريبًا أبداً أن أقع في حب الإنكليز طوال الوقت، لكن ليس بعد الآن"، في إشارة إلى علاقتها بترودو.
واللافت أيضاً أنّ بيري تلقت عرض زواج خلال الحفل من أحد الشبان، فأجابته: "ليتك طلبت ذلك قبل 48 ساعة". (العربية)
 
 
 
