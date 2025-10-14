بعد صورها الرومانسيّة مع رئيس وزراء سابق.. أوّل تعليق للفنانة الشهيرة هذا ما كشفته

Advertisement

بعد إنتشار صورها الحميمة مع رئيس الوزراء الكندي السابق ، على متن يختها الفاخر، أشارت الفنانة الأميركية إلى وجود علاقة عاطفية بينهما، وقالت خلال حفلها في "ما أجمل نشاطكم بعد يوم كامل في العمل أو الدراسة؟ لذا ليس غريبًا أبداً أن أقع في حب الإنكليز طوال الوقت، لكن ليس بعد الآن"، في إشارة إلى علاقتها بترودو.