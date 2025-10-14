أحد المقاطع صُوّر في لبنان... راقصة شهيرة تكشف حقيقة الفيديوهات المتداولة عنها!

Advertisement

وأظهرت التحقيقات مع مارتينو، المتهمة بالتحريض على الفسق ونشر محتوى خادش للحياء، تفاصيل جديدة حول القضية.وخلال استجوابها أمام ، شددت ليندا على أن المقاطع المنتشرة على ليست من تصويرها، لافتة إلى أن بعضها صُوّر في حفلات عامة دون علمها أو موافقتها.وأضافت أن بعض الفيديوهات قديمة وتعود لفترة جائحة ، مؤكدة أنها لم تكن تدرك أن تصرفاتها قد تُعتبر مخالفة لقيم المجتمع، وقالت: "كنت بتصرف بطبيعتي ومكنتش أقصد أي حاجة".وأشارت إلى أن أحد المقاطع تم تصويره في منذ ثلاث سنوات داخل أحد الفنادق بغرض التعريف بعملها الفني، بينما يعود مقطع آخر لحفلة بالساحل عام 2018 صُوّر دون علمها، موضحة أن ما حدث كان نتيجة حركة غير مقصودة للفستان.كما تحدثت عن مقطع آخر في أحد حدث فيه خلل طفيف بملابسها أثناء الرقص فعدّلته سريعًا وغادرت المسرح، مضيفة أن هناك أيضًا فيديو من عيد ميلاد صديقة لها التُقط دون إذن منها وانتشر على الإنترنت وأثار الجدل.واختتمت ليندا أقوالها بالتأكيد على أنها لم تُدان في أي قضايا مماثلة من قبل، مشددة على التزامها بالقانون واحترامها للعادات والتقاليد المصرية.