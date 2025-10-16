بعد شهور قليلة من الرومنسية… انفصال مفاجئ يهزّ الوسط الفني

Advertisement

انتهت علاقة النجم والممثلة العاطفية بعد فترة قصيرة من المواعدة وفق ما أفادت تقارير صحفية، مؤكدة أن "شرارة الود" بينهما قد انطفأت، وأنهما قررا الاستمرار كأصدقاء.وقال مصدر لصحيفة "ذا صن": "لقد انطفأت شرارة الود بينهما، لكنهما لا يزالان يستمتعان بصحبة جيدة معًا، وقد تحليا بالنضج في هذا الأمر. قضى توم وآنا وقتًا ممتعًا معًا، لكن علاقتهما كزوجين انتهت. سيظلان صديقين حميمين، لكنهما لم يعودا يتواعدان".ويُذكر أن (63 عامًا) وآنا دي أرماس (37 عامًا) ظهرا معًا للمرة الأولى في شباط الماضي في ، وتوالت ظهوراتهما الرومنسية في مناسبات عدة، منها رحلة بالقارب في وحضور حفل فرقة أواسيس في بلندن.تجدر الإشارة إلى أن كروز تزوج سابقًا من ميمي روغرز، ونيكول كيدمان، وكاتي هولمز، بينما تزوجت آنا دي أرماس من الممثل الإسباني مارك كلوتيت وارتبطت بعدد من العلاقات البارزة، بينها ومانويل أنيدو كويستا.