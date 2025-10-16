25
فنون ومشاهير
بعد شهور قليلة من الرومنسية… انفصال مفاجئ يهزّ الوسط الفني
Lebanon 24
16-10-2025
|
07:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتهت علاقة النجم
توم كروز
والممثلة
آنا دي أرماس
العاطفية بعد فترة قصيرة من المواعدة وفق ما أفادت تقارير صحفية، مؤكدة أن "شرارة الود" بينهما قد انطفأت، وأنهما قررا الاستمرار كأصدقاء.
وقال مصدر لصحيفة "ذا صن": "لقد انطفأت شرارة الود بينهما، لكنهما لا يزالان يستمتعان بصحبة جيدة معًا، وقد تحليا بالنضج في هذا الأمر. قضى توم وآنا وقتًا ممتعًا معًا، لكن علاقتهما كزوجين انتهت. سيظلان صديقين حميمين، لكنهما لم يعودا يتواعدان".
ويُذكر أن
كروز
(63 عامًا) وآنا دي أرماس (37 عامًا) ظهرا معًا للمرة الأولى في شباط الماضي في
لندن
، وتوالت ظهوراتهما الرومنسية في مناسبات عدة، منها رحلة بالقارب في
إسبانيا
وحضور حفل فرقة أواسيس في
ملعب ويمبلي
بلندن.
تجدر الإشارة إلى أن كروز تزوج سابقًا من ميمي روغرز، ونيكول كيدمان، وكاتي هولمز، بينما تزوجت آنا دي أرماس من الممثل الإسباني مارك كلوتيت وارتبطت بعدد من العلاقات البارزة، بينها
بن أفليك
ومانويل أنيدو كويستا.
نيكول كيدمان
آنا دي أرماس
ملعب ويمبلي
بن أفليك
إسبانيا
مانويل
العلا
