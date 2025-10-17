Advertisement

فنون ومشاهير

تطور جديد في قضية فضل شاكر.. هذا آخر ما توصلت إليه التحقيقات

Lebanon 24
17-10-2025 | 01:55
أفيد في الساعات الماضية ان التحقيقات الأولية أوصت ببراءة الفنان فضل شاكر من التهم الموجهة إليه في قضية أحداث عبرا عام 2013.
وكشفت تقارير إعلامية، بحسب "العين الإخبارية" أن هناك تطورات بارزة في قضية شاكر التي أثارت الجدل لسنوات على خلفية اتهامه بالمشاركة في أحداث عبرا عام 2013.

ووفقًا للمصادر، فقد أوصت التحقيقات الأولية بشكل واضح المحكمة العسكرية ببراءة شاكر من كافة التهم المتعلقة بالاشتباكات المسلحة، مؤكدة أنه لم يثبت ضلوعه في أي نشاطات إرهابية أو قتالية خلال تلك الأحداث.

ولفتت المعلومات إلى أن التوصية الرسمية دعت إلى إعادة النظر في ملف القضية بالكامل، بعد ظهور معطيات وشهادات جديدة تشير إلى عدم مشاركة شاكر بالعمليات العسكرية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.


