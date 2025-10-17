تطور جديد في قضية فضل شاكر.. هذا آخر ما توصلت إليه التحقيقات

Advertisement

أفيد في الساعات الماضية ان التحقيقات الأولية أوصت ببراءة الفنان من التهم الموجهة إليه في قضية عام 2013.وكشفت تقارير إعلامية، بحسب " الإخبارية" أن هناك تطورات بارزة في قضية شاكر التي أثارت الجدل لسنوات على خلفية اتهامه بالمشاركة في أحداث عام 2013.ووفقًا للمصادر، فقد أوصت التحقيقات الأولية بشكل واضح ببراءة شاكر من كافة التهم المتعلقة بالاشتباكات المسلحة، مؤكدة أنه لم يثبت ضلوعه في أي نشاطات إرهابية أو قتالية خلال تلك الأحداث.ولفتت المعلومات إلى أن التوصية الرسمية دعت إلى إعادة النظر في ملف القضية بالكامل، بعد ظهور معطيات وشهادات جديدة تشير إلى عدم مشاركة شاكر بالعمليات العسكرية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.