يصغرها بـ14 عاماً.. كيم كاردشيان على علاقة حب سرية بهذا النجم (صورة)

يبدو ان نجمة الواقع وجدت مع مغني الراب بوست مالون، نجم موسيقى الريف، المعروف بأيضاً بلقب صاحب الوشم.

وكشفت مصادر مقربة من أنهما "يقضيان وقتًا معًا بهدوء" بعد تعاونهما في أحدث حملة إعلانية لعلامتها التجارية SKIMS، ووصفها أحد المطلعين بأنها "أسوأ سر مخفي في عالم الترفيه".



والتقت كارداشيان، البالغة من العمر 44 عامًا، ومالون، البالغ من العمر 30 عامًا واسمه الحقيقي بوست لأول مرة في وقت سابق من هذا العام عندما اختارته مؤسسة SKIMS شخصيًا ليتصدر خط إنتاجها الجديد "المموه".







