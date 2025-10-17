26
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
24
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تعرّض إعلامية شهيرة لحادث سير في أميركا.. وخضوعها لجراحة دقيقة (صورة)
Lebanon 24
17-10-2025
|
03:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثناء قضاء إجازتها السنوية في أميركا، تعرّضت الإعلامية والفنانة
المصرية
نجوى إبراهيم
لحادث سير مروع ما تسبب في دخولها المستشفى وخضوعها لجراحة دقيقة.
Advertisement
وأوضحت إبراهيم في تصريحات لـ"العربية" أن الحادث الذي تعرضت له وقع قبل أيام في أميركا، حيث اصطدمت السيارة التي كانت تقلها إلى مكان إقامتها بسيارة أخرى، نتج عنها تعرضها لإصابات بالغة، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتكتشف إصابتها بعدة كسور.
وأضافت أنها خضعت لجراحة دقيقة جراء هذا الحادث، ما اضطرها إلى البقاء بالمستشفى عدة أيام قبل خروجها وقضاء فترة النقاهة هناك، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من العودة إلى
القاهرة
بسبب حالتها الصحية.
وتابعت أنها عادت إلى القاهرة مؤخرا بعدما سمحت لها حالتها الصحية بالسفر.
يذكر أن إبراهيم هي مذيعة وممثلة
مصرية
، قدمت مجموعة من البرامج التلفزيونية منها برنامج "6/6"، و"
صباح الخير
يا مصر
"، و"اخترنا لك" و"فكر ثواني واكسب دقايق" الذي استمر لسنوات ونال نجاحاً كبيراً.
مواضيع ذات صلة
بالصور.. صحافي تعرّض لحادث سير
Lebanon 24
بالصور.. صحافي تعرّض لحادث سير
17/10/2025 16:11:21
17/10/2025 16:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. تعرّض لحادث سير واختفت سيارته
Lebanon 24
في لبنان.. تعرّض لحادث سير واختفت سيارته
17/10/2025 16:11:21
17/10/2025 16:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير.. فنانة شهيرة ترقص وتتمايل على البحر (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير.. فنانة شهيرة ترقص وتتمايل على البحر (فيديو)
17/10/2025 16:11:21
17/10/2025 16:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
Lebanon 24
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
17/10/2025 16:11:21
17/10/2025 16:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوى إبراهيم
صباح الخير
القاهرة
المصرية
رنا ❗️
يا مصر
مصرية
مصري
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعدما فضحها... هكذا ردّت الفنانة الشهيرة على زوجها السابق
Lebanon 24
بعدما فضحها... هكذا ردّت الفنانة الشهيرة على زوجها السابق
06:36 | 2025-10-17
17/10/2025 06:36:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة طارئة... ماذا كشف شاعرٌ لبنانيّ عن وضعه الصحيّ؟
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة طارئة... ماذا كشف شاعرٌ لبنانيّ عن وضعه الصحيّ؟
05:18 | 2025-10-17
17/10/2025 05:18:18
Lebanon 24
Lebanon 24
عريسها اعتنق الإسلام.. فنانة شهيرة ستتزوج باحتفالين في مصر وايطاليا وتكشف الموعد (صورة)
Lebanon 24
عريسها اعتنق الإسلام.. فنانة شهيرة ستتزوج باحتفالين في مصر وايطاليا وتكشف الموعد (صورة)
04:35 | 2025-10-17
17/10/2025 04:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
يصغرها بـ14 عاماً.. كيم كاردشيان على علاقة حب سرية بهذا النجم (صورة)
Lebanon 24
يصغرها بـ14 عاماً.. كيم كاردشيان على علاقة حب سرية بهذا النجم (صورة)
03:26 | 2025-10-17
17/10/2025 03:26:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
02:34 | 2025-10-17
17/10/2025 02:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
14:05 | 2025-10-16
16/10/2025 02:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
02:34 | 2025-10-17
17/10/2025 02:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد المتواصل في الجنوب.. هل يقترب لبنان من جولة حرب جديدة؟
Lebanon 24
التصعيد المتواصل في الجنوب.. هل يقترب لبنان من جولة حرب جديدة؟
11:01 | 2025-10-16
16/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة
Lebanon 24
متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة
13:29 | 2025-10-16
16/10/2025 01:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
16/10/2025 09:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:36 | 2025-10-17
بعدما فضحها... هكذا ردّت الفنانة الشهيرة على زوجها السابق
05:18 | 2025-10-17
خضع لعمليّة جراحيّة طارئة... ماذا كشف شاعرٌ لبنانيّ عن وضعه الصحيّ؟
04:35 | 2025-10-17
عريسها اعتنق الإسلام.. فنانة شهيرة ستتزوج باحتفالين في مصر وايطاليا وتكشف الموعد (صورة)
03:26 | 2025-10-17
يصغرها بـ14 عاماً.. كيم كاردشيان على علاقة حب سرية بهذا النجم (صورة)
02:34 | 2025-10-17
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
01:55 | 2025-10-17
تطور جديد في قضية فضل شاكر.. هذا آخر ما توصلت إليه التحقيقات
فيديو
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
17/10/2025 16:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
17/10/2025 16:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
17/10/2025 16:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24