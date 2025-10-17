تعرّض إعلامية شهيرة لحادث سير في أميركا.. وخضوعها لجراحة دقيقة (صورة)

أثناء قضاء إجازتها السنوية في أميركا، تعرّضت الإعلامية والفنانة لحادث سير مروع ما تسبب في دخولها المستشفى وخضوعها لجراحة دقيقة.

وأوضحت إبراهيم في تصريحات لـ"العربية" أن الحادث الذي تعرضت له وقع قبل أيام في أميركا، حيث اصطدمت السيارة التي كانت تقلها إلى مكان إقامتها بسيارة أخرى، نتج عنها تعرضها لإصابات بالغة، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتكتشف إصابتها بعدة كسور.



وأضافت أنها خضعت لجراحة دقيقة جراء هذا الحادث، ما اضطرها إلى البقاء بالمستشفى عدة أيام قبل خروجها وقضاء فترة النقاهة هناك، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من العودة إلى بسبب حالتها الصحية.



وتابعت أنها عادت إلى القاهرة مؤخرا بعدما سمحت لها حالتها الصحية بالسفر.



يذكر أن إبراهيم هي مذيعة وممثلة ، قدمت مجموعة من البرامج التلفزيونية منها برنامج "6/6"، و" "، و"اخترنا لك" و"فكر ثواني واكسب دقايق" الذي استمر لسنوات ونال نجاحاً كبيراً.