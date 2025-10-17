عريسها اعتنق الإسلام.. فنانة شهيرة ستتزوج باحتفالين في مصر وايطاليا وتكشف الموعد (صورة)

خلال مشاركتها في فعاليات ، كشفت الفنانة عن موعد زفافها على رجل الأعمال الفرنسي جون باتيست الذي سيُقام على مرحلتين بين وإيطاليا.

وأعلنت أروى في لقاء على هامش حفل افتتاح الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، أن حفل الزفاف سيُقام في 28 تشرين الثاني المُقبل، عقب انتهائها من تصوير مسلسل "للعدالة وجه آخر".



وأوضحت أن ارتباطها تأخر بسبب استكمال الإجراءات المتعلقة باعتناق زوجها ، مشرية إلى أنه يقدم لها دعماً كبيراً في مسيرتها الفنية ويتفهم طبيعة عملها كممثلة.

وأضافت أن علاقتها بعائلة زوجها، ولا سيما بابنه، تتسم بالتفاهم والود، معربة عن سعادتها بقرب دخولها مرحلة جديدة تجمع بين الاستقرار العاطفي والمواصلة الفنية.



