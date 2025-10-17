Advertisement

فنون ومشاهير

عريسها اعتنق الإسلام.. فنانة شهيرة ستتزوج باحتفالين في مصر وايطاليا وتكشف الموعد (صورة)

Lebanon 24
17-10-2025 | 04:35
خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، كشفت الفنانة المصرية أروى جودة عن موعد زفافها على رجل الأعمال الفرنسي الإيطالي جون باتيست الذي سيُقام على مرحلتين بين القاهرة وإيطاليا.
وأعلنت أروى في لقاء على هامش حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، أن حفل الزفاف سيُقام في 28 تشرين الثاني المُقبل، عقب انتهائها من تصوير مسلسل "للعدالة وجه آخر".

وأوضحت أن ارتباطها تأخر بسبب استكمال الإجراءات المتعلقة باعتناق زوجها الإسلام، مشرية إلى أنه يقدم لها دعماً كبيراً في مسيرتها الفنية ويتفهم طبيعة عملها كممثلة.
وأضافت أن علاقتها بعائلة زوجها، ولا سيما بابنه، تتسم بالتفاهم والود، معربة عن سعادتها بقرب دخولها مرحلة جديدة تجمع بين الاستقرار العاطفي والمواصلة الفنية.


مهرجان الجونة السينمائي الدولي

أروى جودة

الإيطالي

القاهرة

الإسلام

إيطاليا

المصرية

الدورة

