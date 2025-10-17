Advertisement

فنون ومشاهير

بعد إصابتها بمرضٍ خطير... ماذا كُشِفَ عن الوضع الصحيّ لهذه الفنانة الشهيرة؟

Lebanon 24
17-10-2025 | 10:48
A-
A+
Doc-P-1430706-638963202704568740.jpg
Doc-P-1430706-638963202704568740.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مصادر إعلامية أن الحالة الصحية للممثلة الفرنسية بريجيت باردو تحسنت بعد خضوعها لعملية جراحية بسبب مرض وصفته التقارير بـ"الخطير".
Advertisement
 
ونقلت محطة "ici" الإذاعية الفرنسية عن مصادر مطلعة أن النجمة البالغة من العمر 91 عاماً "تتحسن تدريجياً"، بعدما نُقلت إلى مستشفى في مدينة طولون.
 
ومن المتوقع أن تغادر النجمة الفرنسية المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا للتقارير عينها. (روسيا اليوم) 
 
آخر تطورات الحالة الصحية لأيقونة السينما الفرنسية بعد إصابتها بمرض خطير

مواضيع ذات صلة
بعد إصابتها بوعكة صحية.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث سير خطير (صور)
lebanon 24
17/10/2025 21:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24
حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تكشف للمرة الأولى عن معاناتها مع هذا المرض (صور)
lebanon 24
17/10/2025 21:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لا تزال في المستشفى... الكشف عن آخر المستجدات حول الوضع الصحيّ لهذه الفنانة القديرة
lebanon 24
17/10/2025 21:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إبنة ممثل شهير وإعلامية معروفة جدّاً كانت مصابة بمرض خطير: "كان باقيلها شهرين"
lebanon 24
17/10/2025 21:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الفرنسية بريجيت

روسيا اليوم

الفرنسية

بريجيت

روسيا

بريج

ما ن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:38 | 2025-10-17
13:13 | 2025-10-17
09:57 | 2025-10-17
06:36 | 2025-10-17
05:18 | 2025-10-17
04:35 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24