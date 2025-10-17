بعد إصابتها بمرضٍ خطير... ماذا كُشِفَ عن الوضع الصحيّ لهذه الفنانة الشهيرة؟

أفادت مصادر إعلامية أن الحالة الصحية للممثلة باردو تحسنت بعد خضوعها لعملية جراحية بسبب مرض وصفته التقارير بـ"الخطير".

ونقلت محطة "ici" الإذاعية عن مصادر مطلعة أن النجمة البالغة من العمر 91 عاماً "تتحسن تدريجياً"، بعدما نُقلت إلى مستشفى في مدينة طولون.

ومن المتوقع أن تغادر النجمة الفرنسية المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا للتقارير عينها. (روسيا اليوم)