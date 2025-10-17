24
فنون ومشاهير
بعد إصابتها بمرضٍ خطير... ماذا كُشِفَ عن الوضع الصحيّ لهذه الفنانة الشهيرة؟
Lebanon 24
17-10-2025
|
10:48
أفادت مصادر إعلامية أن الحالة الصحية للممثلة
الفرنسية بريجيت
باردو تحسنت بعد خضوعها لعملية جراحية بسبب مرض وصفته التقارير بـ"الخطير".
ونقلت محطة "ici" الإذاعية
الفرنسية
عن مصادر مطلعة أن النجمة البالغة من العمر 91 عاماً "تتحسن تدريجياً"، بعدما نُقلت إلى مستشفى في مدينة طولون.
ومن المتوقع أن تغادر النجمة الفرنسية المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا للتقارير عينها. (روسيا اليوم)
فيديو
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
17/10/2025 21:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
17/10/2025 21:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
17/10/2025 21:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
