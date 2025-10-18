Advertisement

فنون ومشاهير

"ما عندي نقص".. ممثل لبناني شهير يتحدث للمرة الأولى عن قراره بعدم الإنجاب

Lebanon 24
18-10-2025 | 02:09
للمرة الأولى، تحدث الممثل باسم مغنية عن قراره بعدم الإنجاب، موضحا خلفيات هذا الموضوع الذي لطالما شكّل مادة للتساؤلات والتكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار مغنية لـ "الجديد" إلى أن قراره لم يكن نتيجة مشكلة أو نقص في حياته، بل جاء عن قناعة شخصية وظروف خاصة، قائلاً: "ما عندي نقص.وكنت رح انبسط لو صار عندي أولاد، بس ما حسّيت إنو لازم يصير هيك، هي حياتي وأنا راضي عنها." 

وأكد انه يعيش حياة متوازنة مع زوجته من دون شعور بالفراغ أو الحاجة لتبرير خياره للآخرين.

وأضاف أن فكرة الإنجاب تبقى "نعمة كبيرة"، لكنه لفت إلى أن الأبوّة مسؤولية ضخمة تحتاج استعداداً نفسياً واجتماعياً. 


