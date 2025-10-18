"ما عندي نقص".. ممثل لبناني شهير يتحدث للمرة الأولى عن قراره بعدم الإنجاب

Advertisement

للمرة الأولى، تحدث الممثل عن قراره بعدم الإنجاب، موضحا خلفيات هذا الموضوع الذي لطالما شكّل مادة للتساؤلات والتكهنات عبر .وأشار مغنية لـ "الجديد" إلى أن قراره لم يكن نتيجة مشكلة أو نقص في حياته، بل جاء عن قناعة شخصية وظروف خاصة، قائلاً: "ما عندي نقص.وكنت رح انبسط لو صار عندي أولاد، بس ما حسّيت إنو لازم يصير هيك، هي حياتي وأنا راضي عنها."وأكد انه يعيش حياة متوازنة مع زوجته من دون شعور بالفراغ أو الحاجة لتبرير خياره للآخرين.وأضاف أن فكرة الإنجاب تبقى "نعمة كبيرة"، لكنه لفت إلى أن الأبوّة مسؤولية ضخمة تحتاج استعداداً نفسياً واجتماعياً.