"ولادي مستهدفين".. فنانة شهيرة تُفجر مفاجأة بعد تعرّض ابنتها لحادث سير

بعد تعرّض ابنتها لحادث سيارة نجت منه هي وصديقتاها بعدما انقلبت السيارة بهن أكثر من مرة، فجّرت الفنانة للمرة الأولى مفاجأة عن تفاصيل ما جرى.

وقالت صدقي في تصريحات على هامش تواجدها بمهرجان الجونة السينمائي: "الحادث مش مدبر، لكن كل حاجة ممكن يبقى وراها حد. ولادي مستهدفين، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرضون فيها لحوادث غريبة، والفترة اللي فاتت حاولوا يشوهوا صورتي. وعايزة أشكر كل حبايبي وجمهوري اللي بيردوا غيبتي".



وكانت صدقي قد تحدثت عن ما تردد على وبعض المواقع الإخبارية الفترة الماضية عن التصريحات المنسوبة إليها بشأن حادث ابنتها في الشيخ ، حيث انتشرت تصريحات على لسانها تفيد بأن حادث ابنتها حصل بفعل فاعل.



وقالت هالة في تصريحات صحافية إن الكلام الذي انتشر على لسانها بأن الحادث بفعل فاعل لم يخرج منها ولا أساس له من الصحة، مشيرةً الى أن هذا الكلام هو توقع وتخمينات من البعض لا أكثر ولا أقل.