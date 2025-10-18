26
شقراء تشبه الأوروبيات.. ابنة الممثل يورغو شلهوب تلفت الأنظار بجمالها (صورة)
Lebanon 24
18-10-2025
|
04:39
A-
A+
نشر الممثل يورغو شلهوب صورة مع ابنته سارة عبر خاصية "الستوري" على حسابه على
فيسبوك
.
وأطل يورغو مع ابنته في صورة من داخل السيارة.
ولفتت سارة الأنظار بجمالها فهي شقراء وتشبه الأوروبيات كوالدتها
الألمانية
.
وكان يورغو أعلن طلاقه قبل
سنوات من
زوجته الألمانية كيرستن، ولهما 4 أولاد، وهم سارة، صوفيا، كلارا، وجورجيو.
إلى ذلك، كشف الصحافي
إيلي
مرعب، عبر حسابه على منصة إكس، عن عودة
الثنائي
كارين رزق الله ويورغو شلهوب إلى الشاشة في مسلسل مشترك (لبناني–سوري) من إنتاج شركة مروى غروب للمنتج مروان حداد، على ان يُعرض عبر شاشة الـ
mtv
.
