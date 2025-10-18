شقراء تشبه الأوروبيات.. ابنة الممثل يورغو شلهوب تلفت الأنظار بجمالها (صورة)



وأطل يورغو مع ابنته في صورة من داخل السيارة. نشر الممثل يورغو شلهوب صورة مع ابنته سارة عبر خاصية "الستوري" على حسابه على .وأطل يورغو مع ابنته في صورة من داخل السيارة.

ولفتت سارة الأنظار بجمالها فهي شقراء وتشبه الأوروبيات كوالدتها .



وكان يورغو أعلن طلاقه قبل زوجته الألمانية كيرستن، ولهما 4 أولاد، وهم سارة، صوفيا، كلارا، وجورجيو.



إلى ذلك، كشف الصحافي مرعب، عبر حسابه على منصة إكس، عن عودة كارين رزق الله ويورغو شلهوب إلى الشاشة في مسلسل مشترك (لبناني–سوري) من إنتاج شركة مروى غروب للمنتج مروان حداد، على ان يُعرض عبر شاشة الـ .