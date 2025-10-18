Advertisement

فنون ومشاهير

من داخل النادي الرياضيّ... ريتا حايك الحامل بطفلها الثاني تنشر صورة جديدة لها

Lebanon 24
18-10-2025 | 10:42
شاركت الممثلة ريتا حايك متابعيها على "انستغرام"، صورة جديدة لها أظهرت حملها.
وقالت حايك تعليقاً على الصورة التي نشرتها من داخل النادي الرياضيّ: "نتمرّن"، في إشارة إليها وإلى جنينها.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ ريتا حامل بطفلها الثاني، وقد أعلنت الخبر قبل أيّام قليلة.
 
 
 
 
