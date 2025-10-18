24
من داخل النادي الرياضيّ... ريتا حايك الحامل بطفلها الثاني تنشر صورة جديدة لها
شاركت الممثلة
ريتا حايك
متابعيها على "
انستغرام
"، صورة جديدة لها أظهرت حملها.
وقالت
حايك
تعليقاً على الصورة التي نشرتها من داخل النادي الرياضيّ: "نتمرّن"، في إشارة إليها وإلى جنينها.
وتجدر الإشارة إلى أنّ ريتا حامل بطفلها الثاني، وقد أعلنت الخبر قبل أيّام قليلة.
رياض
