فنون ومشاهير

طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)

Lebanon 24
18-10-2025 | 12:23
فاجأ الممثل الفرنسي أنطوني ديلون متابعيه حين نشر رسالةً طريفة وجّهها إلى طيّارٍ مقاتل "اخترقَ جدار الصوت" فوق منزله في قرية دوشي.
ودعا ديلون الطيّار إلى "تسوية الأمر بالطريقة القديمة" عبر مباراة بيتانك و"أبيرو" فرنسي، ما أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل.

أكدت مجلة "بيور بيبول" أنّ الأصوات القوية نتجت عن تحليق لطائرة تابعة لسلاح الجو الفرنسي اخترقت جدار الصوت خلال مناورة تدريبية ليلية.

ونشر ديلون (61 عامًا) على إنستغرام صورة لطائرة وكتب أنّ الحادثة وقعت عند 23:40 وجعلت البيت يهتز، واقترح "موعدًا" للمباراة والشراب.
أنطوني ديلون

تلقّى المنشور آلاف التعليقات بين من رأى فيه روح دعابة ومن تساءل عن حقيقة الواقعة. (العين)
أنطوني ديلون
