طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)

ودعا ديلون الطيّار إلى "تسوية الأمر بالطريقة القديمة" عبر مباراة بيتانك و"أبيرو" فرنسي، ما أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل.أكدت مجلة "بيور " أنّ الأصوات القوية نتجت عن تحليق لطائرة تابعة لسلاح الجو الفرنسي اخترقت جدار الصوت خلال مناورة تدريبية ليلية.ونشر ديلون (61 عامًا) على إنستغرام صورة لطائرة وكتب أنّ الحادثة وقعت عند 23:40 وجعلت البيت يهتز، واقترح "موعدًا" للمباراة والشراب.تلقّى المنشور آلاف التعليقات بين من رأى فيه روح دعابة ومن تساءل عن حقيقة الواقعة. (العين)