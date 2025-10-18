طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)

25
فاجأ الممثل الفرنسي أنطوني
ديلون
متابعيه حين نشر رسالةً طريفة وجّهها إلى طيّارٍ مقاتل "اخترقَ
جدار الصوت
" فوق منزله في قرية دوشي.
ودعا ديلون الطيّار إلى "تسوية الأمر بالطريقة القديمة" عبر مباراة بيتانك و"أبيرو" فرنسي، ما أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل.
أكدت مجلة "بيور
بيبول
" أنّ الأصوات القوية نتجت عن تحليق لطائرة تابعة لسلاح الجو الفرنسي اخترقت جدار الصوت خلال مناورة تدريبية ليلية.
ونشر ديلون (61 عامًا) على إنستغرام صورة لطائرة وكتب أنّ الحادثة وقعت عند 23:40 وجعلت البيت يهتز، واقترح "موعدًا" للمباراة والشراب.
تلقّى المنشور آلاف التعليقات بين من رأى فيه روح دعابة ومن تساءل عن حقيقة الواقعة. (العين)
للمرة الثانية.. ملحن وزوج فنانة يعلن إصابته بقطع في وتر القدم (صورة)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. ملحن وزوج فنانة يعلن إصابته بقطع في وتر القدم (صورة)
03:09 | 2025-10-19
19/10/2025 03:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة رأس السنة.. كم تبلغ تكلفة حضور حفل ناصيف زيتون وهيفاء وهبي؟
Lebanon 24
ليلة رأس السنة.. كم تبلغ تكلفة حضور حفل ناصيف زيتون وهيفاء وهبي؟
02:22 | 2025-10-19
19/10/2025 02:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باع كل شيء.. هل غادر الممثل التركي الشهير بلده؟
Lebanon 24
باع كل شيء.. هل غادر الممثل التركي الشهير بلده؟
01:00 | 2025-10-19
19/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
00:55 | 2025-10-19
19/10/2025 12:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"مين يغني أغنية التاني".. ما قصة "خناقة الغناء" بين راغب علامة وعمرو دياب خلال فرح؟
Lebanon 24
"مين يغني أغنية التاني".. ما قصة "خناقة الغناء" بين راغب علامة وعمرو دياب خلال فرح؟
00:00 | 2025-10-19
19/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
