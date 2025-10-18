Advertisement

فنون ومشاهير

"سيارتي صارت ديكور".. ممثل يُعاني من أسعار البنزين

Lebanon 24
18-10-2025 | 13:21
سخر الفنان المصري محمد سليمان من ارتفاع أسعار البنزين خلال الأيام الأخيرة، مؤكدًا أن القرار فرض عليه التفكير مرتين قبل الخروج بالسيارة.
وقال سليمان في منشور عبر فيسبوك: "كنت زمان لما أحب أغير جو، أطلع بالعربية وألف شوية.. دلوقتي بقيت ألف حوالين نفسي قبل ما أقرر أروح فين.. البنزين بقى أغلى من مشاويري نفسها".

أضاف: "كل مرة أقف عند المحطة حسّيت إني داخل أشتري ذهب مش وقود.. لدرجة إني بدأت أفكر أركن العربية وأستخدمها كديكور، أو أفتح بيها كافيه متنقل وأعوض اللي صرفته".

اختتم قائلًا: "الحمد لله على كل حال، بس فعلًا الوضع بقى محتاج خطة تموين قبل أي مشوار".

وعلّق الإعلامي عمرو أديب على قرار رفع أسعار البنزين، واصفًا الزيادة بأنها "خبر غير سعيد وغير مريح".

وأشار خلال برنامج "الحكاية" على MBC مصر إلى أن المواطنين توقعوا الزيادة لكنهم تمنّوا أن تكون أقل أو تتأجل.

أوضح أن "كل أنواع الطاقة زادت بنحو جنيهين"، وأن تأثير القرار امتد إلى أسعار النقل والسلع الغذائية، خاصة المعتمدة على السولار.

وكانت قد قررت الحكومة المصرية رفع سعر بيع البنزين والسولار في الأسواق بداية من صباح اليوم الجمعة 17 تشرين الاول2025. ووفقاً لبيان حكومي، ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهاً، كما ارتفع سعر لتر بنزين 92 إلى 19.25 جنيه.

 
