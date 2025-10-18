Advertisement

فنون ومشاهير

بالصور.. تامر حسني يحقّق أمنية الطفلة ليلى محاربة السرطان

Lebanon 24
18-10-2025 | 15:48
لبّى الفنان تامر حسني رغبة الطفلة ليلى بزيارة منزلها في شبين القناطر – القليوبية، في مصر، مقدّمًا لها الدعم المعنوي خلال معركتها مع المرض.
غنّى تامر مع ليلى أغنيته الشهيرة "قدّها" ووجّه لها رسالة مؤازرة، وسط ترحيب كبير من أفراد عائلتها.

وكان تامر قد نشر مؤخرًا مقطعًا وهو يفاجئ طفلة صغيرة في مطعمه "آدمز"، مؤكّدًا في تعليقه حرصه على إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال.
