25
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
17
o
زحلة
19
o
بعلبك
2
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تحقيق إسطنبول بالمخدرات يهز الوسط الفني التركي.. وفنانة تخرج عن صمتها للمرة الأولى
Lebanon 24
18-10-2025
|
16:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
في تطوّر جديد ضمن القضية التي هزّت الوسط الفني
التركي
، خرجت الممثلة بيرجي أكلاي عن صمتها بعد ورود اسمها بين الأسماء التي ظهرت نتائجها إيجابية في التحقيق الموسّع حول تعاطي المخدرات والمنشطات الذي أطلقته
النيابة العامة
في إسطنبول الأسبوع الماضي.
Advertisement
أكلاي، إحدى أبرز نجمات الدراما
التركية
، أكدت في بيان صحافي عبر حسابها على "إنستغرام" أنها لم تتعاطَ أي مواد محظورة، موضحة أن ما ورد في التقارير المنشورة يتعلق بأدوية طبية مسكنة ومضادات اكتئاب تستخدمها بانتظام، ومذكّرة بأن التحقيق يخضع لقرار سري.
وكان
مكتب مكافحة
التهريب والمخدرات والجرائم الاقتصادية في
النيابة
العامة بإسطنبول قد أطلق تحقيقًا واسعًا استهدف عددًا من المشاهير يُشتبه بتورطهم في تعاطي مواد مخدّرة.
وفي الساعات الأولى من صباح الثامن من تشرين الاول الجاري، نفّذت فرق الجندرمة التركية مداهمات شملت منازل 19 فنانًا وفنانة معروفين، قبل أن تنشر وسائل إعلام تركية، بينها "صباح" و"خبر تُرك"، نتائج أولية للتحاليل كشفت أن ثمانية من بين التسعة عشر أظهرت نتائجهم وجود مواد مخدّرة، وضمت القائمة: ديرين تالو، دالوا تالو، بيراك توزونأتاش، بيرجي أكلاي، كوبيلاي أكا، متين أكدولجر، وكاهان يلدريم.
في المقابل، أظهرت تحاليل بعض النجوم الآخرين، مثل إنجين بولات، إيريم ديريتشي، فيزا
ألتون
، وزينت سالي، وجود مكوّنات أدوية تُصرف بوصفة خضراء ضمن الاستخدام الطبي القانوني، فيما تتواصل إجراءات النيابة لمتابعة مسار التحقيق.
مواضيع ذات صلة
فنان شهير يخرج عن صمته ويحسم الجدل: لست والد ميسي
Lebanon 24
فنان شهير يخرج عن صمته ويحسم الجدل: لست والد ميسي
19/10/2025 10:35:23
19/10/2025 10:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الانتقادات التي طالت فنانة بعد زواجها من مخرج يصغرها بـ15 عامًا... إعلامية معروفة تخرج عن صمتها وتردّ (فيديو)
Lebanon 24
بعد الانتقادات التي طالت فنانة بعد زواجها من مخرج يصغرها بـ15 عامًا... إعلامية معروفة تخرج عن صمتها وتردّ (فيديو)
19/10/2025 10:35:23
19/10/2025 10:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهامها بتعمد الجرأة للفت الانتباه… فنانة شهيرة تخرج عن صمتها وترد
Lebanon 24
بعد اتهامها بتعمد الجرأة للفت الانتباه… فنانة شهيرة تخرج عن صمتها وترد
19/10/2025 10:35:23
19/10/2025 10:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجته من خارج الوسط الفني.. مخرج يدخل القفص الذهبي بحفل بسيط (صور)
Lebanon 24
زوجته من خارج الوسط الفني.. مخرج يدخل القفص الذهبي بحفل بسيط (صور)
19/10/2025 10:35:23
19/10/2025 10:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
النيابة العامة
مكتب مكافحة
النيابة
التركية
التركي
الترك
ألتون
بانت
تابع
قد يعجبك أيضاً
للمرة الثانية.. ملحن وزوج فنانة يعلن إصابته بقطع في وتر القدم (صورة)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. ملحن وزوج فنانة يعلن إصابته بقطع في وتر القدم (صورة)
03:09 | 2025-10-19
19/10/2025 03:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة رأس السنة.. كم تبلغ تكلفة حضور حفل ناصيف زيتون وهيفاء وهبي؟
Lebanon 24
ليلة رأس السنة.. كم تبلغ تكلفة حضور حفل ناصيف زيتون وهيفاء وهبي؟
02:22 | 2025-10-19
19/10/2025 02:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باع كل شيء.. هل غادر الممثل التركي الشهير بلده؟
Lebanon 24
باع كل شيء.. هل غادر الممثل التركي الشهير بلده؟
01:00 | 2025-10-19
19/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
00:55 | 2025-10-19
19/10/2025 12:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"مين يغني أغنية التاني".. ما قصة "خناقة الغناء" بين راغب علامة وعمرو دياب خلال فرح؟
Lebanon 24
"مين يغني أغنية التاني".. ما قصة "خناقة الغناء" بين راغب علامة وعمرو دياب خلال فرح؟
00:00 | 2025-10-19
19/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا اليوم... أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة
Lebanon 24
في هذا اليوم... أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة
06:08 | 2025-10-18
18/10/2025 06:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة جديدة على الـ"أم تي في"... تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
مُذيعة جديدة على الـ"أم تي في"... تعرفوا إليها (صور)
06:49 | 2025-10-18
18/10/2025 06:49:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
13:00 | 2025-10-18
18/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسلل لـ"الموساد" وهجمات سيبرانية.. هل أصبحت هذه الدولة هدف إسرائيل الجديد؟
Lebanon 24
تسلل لـ"الموساد" وهجمات سيبرانية.. هل أصبحت هذه الدولة هدف إسرائيل الجديد؟
08:00 | 2025-10-18
18/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
12:23 | 2025-10-18
18/10/2025 12:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:09 | 2025-10-19
للمرة الثانية.. ملحن وزوج فنانة يعلن إصابته بقطع في وتر القدم (صورة)
02:22 | 2025-10-19
ليلة رأس السنة.. كم تبلغ تكلفة حضور حفل ناصيف زيتون وهيفاء وهبي؟
01:00 | 2025-10-19
باع كل شيء.. هل غادر الممثل التركي الشهير بلده؟
00:55 | 2025-10-19
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
00:00 | 2025-10-19
"مين يغني أغنية التاني".. ما قصة "خناقة الغناء" بين راغب علامة وعمرو دياب خلال فرح؟
23:30 | 2025-10-18
بعد 30 عامًا… مفاجأة غير متوقعة عن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
19/10/2025 10:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
19/10/2025 10:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
19/10/2025 10:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24