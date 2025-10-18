تحقيق إسطنبول بالمخدرات يهز الوسط الفني التركي.. وفنانة تخرج عن صمتها للمرة الأولى

في تطوّر جديد ضمن القضية التي هزّت الوسط الفني ، خرجت الممثلة بيرجي أكلاي عن صمتها بعد ورود اسمها بين الأسماء التي ظهرت نتائجها إيجابية في التحقيق الموسّع حول تعاطي المخدرات والمنشطات الذي أطلقته في إسطنبول الأسبوع الماضي.

أكلاي، إحدى أبرز نجمات الدراما ، أكدت في بيان صحافي عبر حسابها على "إنستغرام" أنها لم تتعاطَ أي مواد محظورة، موضحة أن ما ورد في التقارير المنشورة يتعلق بأدوية طبية مسكنة ومضادات اكتئاب تستخدمها بانتظام، ومذكّرة بأن التحقيق يخضع لقرار سري.



وكان التهريب والمخدرات والجرائم الاقتصادية في العامة بإسطنبول قد أطلق تحقيقًا واسعًا استهدف عددًا من المشاهير يُشتبه بتورطهم في تعاطي مواد مخدّرة.

وفي الساعات الأولى من صباح الثامن من تشرين الاول الجاري، نفّذت فرق الجندرمة التركية مداهمات شملت منازل 19 فنانًا وفنانة معروفين، قبل أن تنشر وسائل إعلام تركية، بينها "صباح" و"خبر تُرك"، نتائج أولية للتحاليل كشفت أن ثمانية من بين التسعة عشر أظهرت نتائجهم وجود مواد مخدّرة، وضمت القائمة: ديرين تالو، دالوا تالو، بيراك توزونأتاش، بيرجي أكلاي، كوبيلاي أكا، متين أكدولجر، وكاهان يلدريم.



في المقابل، أظهرت تحاليل بعض النجوم الآخرين، مثل إنجين بولات، إيريم ديريتشي، فيزا ، وزينت سالي، وجود مكوّنات أدوية تُصرف بوصفة خضراء ضمن الاستخدام الطبي القانوني، فيما تتواصل إجراءات النيابة لمتابعة مسار التحقيق.