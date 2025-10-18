من فوق الجسر الشهير.. هل حاولت هذه الممثلة التركية الانتحار؟

Advertisement

وانتشرت على المنصات رواية للصحفي آدم ميتان زعم فيها أن بولات حاولت القفز من ، وأن زوجها إنجين بولات والشرطة تدخلا في اللحظة الأخيرة. في المقابل، شدّد المحامي على أن ديلان توقفت عند مخرج الجسر بسبب توعك، ولا وجود لمحاولة انتحار.وقدّمت ديلان بولات إفادة رسمية أمام الشرطة أوضحت فيها أنها شعرت بخفقان في القلب ونوبة هلع مفاجئة، فأوقفت السيارة بشكل آمن وأبلغت زوجها والشرطة فورًا، مؤكدة أنها لم تفكر في الانتحار مطلقًا.وعبر حسابها على "إنستغرام"، نشرت ديلان فيديو نفت فيه تمامًا اتهامات تعاطي مواد ممنوعة، مشيرة إلى أن ما يظهر في فحوصاتها يقتصر على أدوية موصوفة، ورفضت الشائعات التي رافقت الحادثة. (فوشيا)