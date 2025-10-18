25
فنون ومشاهير
من فوق الجسر الشهير.. هل حاولت هذه الممثلة التركية الانتحار؟
Lebanon 24
18-10-2025
|
16:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار خبر محاولة انتحار المؤثرة
ديلان
بولات جدلًا واسعًا بعد تداول مزاعم على
مواقع التواصل الاجتماعي
، قبل أن ينفي محاميها سيفينش هوروز الرواية المتداولة مؤكدًا أن ما جرى كان مجرد وعكة صحية أثناء قيادتها على جسر
السلطان محمد الفاتح
في إسطنبول.
وانتشرت على المنصات رواية للصحفي
التركي
آدم ميتان زعم فيها أن بولات حاولت القفز من
الجسر
، وأن زوجها إنجين بولات والشرطة تدخلا في اللحظة الأخيرة. في المقابل، شدّد المحامي على أن ديلان توقفت عند مخرج الجسر بسبب توعك، ولا وجود لمحاولة انتحار.
وقدّمت ديلان بولات إفادة رسمية أمام الشرطة أوضحت فيها أنها شعرت بخفقان في القلب ونوبة هلع مفاجئة، فأوقفت السيارة بشكل آمن وأبلغت زوجها والشرطة فورًا، مؤكدة أنها لم تفكر في الانتحار مطلقًا.
وعبر حسابها على "إنستغرام"، نشرت ديلان فيديو نفت فيه تمامًا اتهامات تعاطي مواد ممنوعة، مشيرة إلى أن ما يظهر في فحوصاتها يقتصر على أدوية موصوفة، ورفضت الشائعات التي رافقت الحادثة. (فوشيا)
