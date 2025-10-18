Advertisement

فنون ومشاهير

من فوق الجسر الشهير.. هل حاولت هذه الممثلة التركية الانتحار؟

Lebanon 24
18-10-2025 | 16:31
A-
A+
Doc-P-1431183-638964271859415970.png
Doc-P-1431183-638964271859415970.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار خبر محاولة انتحار المؤثرة ديلان بولات جدلًا واسعًا بعد تداول مزاعم على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن ينفي محاميها سيفينش هوروز الرواية المتداولة مؤكدًا أن ما جرى كان مجرد وعكة صحية أثناء قيادتها على جسر السلطان محمد الفاتح في إسطنبول.
Advertisement

وانتشرت على المنصات رواية للصحفي التركي آدم ميتان زعم فيها أن بولات حاولت القفز من الجسر، وأن زوجها إنجين بولات والشرطة تدخلا في اللحظة الأخيرة. في المقابل، شدّد المحامي على أن ديلان توقفت عند مخرج الجسر بسبب توعك، ولا وجود لمحاولة انتحار.

وقدّمت ديلان بولات إفادة رسمية أمام الشرطة أوضحت فيها أنها شعرت بخفقان في القلب ونوبة هلع مفاجئة، فأوقفت السيارة بشكل آمن وأبلغت زوجها والشرطة فورًا، مؤكدة أنها لم تفكر في الانتحار مطلقًا.

وعبر حسابها على "إنستغرام"، نشرت ديلان فيديو نفت فيه تمامًا اتهامات تعاطي مواد ممنوعة، مشيرة إلى أن ما يظهر في فحوصاتها يقتصر على أدوية موصوفة، ورفضت الشائعات التي رافقت الحادثة. (فوشيا)
ديلان بولات
مواضيع ذات صلة
بعد تصوير مسلسلها الرمضاني... هل لجأت هذه الممثلة اللبنانية إلى الطبيب النفسي للخروج من الشخصية؟
lebanon 24
19/10/2025 10:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان أبيض بسيط.. ممثلة تركية شهيرة تتزوج من حبيبها لاعب كرة السلة (فيديو)
lebanon 24
19/10/2025 10:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الأردن: إطلاق النار قرب الجسر يهدد دور المملكة في دعم غزة
lebanon 24
19/10/2025 10:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات جديدة… إعلامية تكشف سبب انفصال الممثلة التركية هاندا أرتشيل عن حبيبها رجل الأعمال
lebanon 24
19/10/2025 10:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

السلطان محمد الفاتح

سلطان محمد الفاتح

السلطان محمد

محمد الفاتح

سلطان محمد

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:55 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:09 | 2025-10-19
02:22 | 2025-10-19
01:00 | 2025-10-19
00:55 | 2025-10-19
00:00 | 2025-10-19
23:30 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24