"مين يغني أغنية التاني".. ما قصة "خناقة الغناء" بين راغب علامة وعمرو دياب خلال فرح؟

وأوضح علامة أنّ اللقاء الذي جمعه مؤخراً بعمرو دياب خلال إحدى حفلات الزفاف في كان ودّياً، قائلاً: "عندما قابلت عمرو في أحد الأفراح كنا نتحدث عن الغناء، وبدأ بيننا مزاح خفيف، كنا بنتخانق مين يغني أغنية التاني، هو قال لي أنه يريد غناء " "، وأنا قلت له أريد غناء " ".وأضاف علامة: "أنا أحب لأنه فنان ناجح وذكي، وأكيد هو أيضًا رأيه فيّ كذلك"، مشيرًا إلى أن ظهورهما معًا شكّل لحظة مفعمة بالحنين والنوستالجيا.