فنون ومشاهير

"مين يغني أغنية التاني".. ما قصة "خناقة الغناء" بين راغب علامة وعمرو دياب خلال فرح؟

Lebanon 24
19-10-2025 | 00:00
تحدّث النجم اللبناني راغب علامة عن طبيعة المنافسة التي جمعته بالنجم المصري عمرو دياب على مدى سنوات، مؤكدًا أنها كانت منافسة شريفة وجميلة هدفها خدمة الفن وإسعاد الجمهور، ونافياً وجود أي خلافات شخصية بينهما. وقال إن الإعلام ضخّم من مسألة المنافسة، لكنها بقيت فنية راقية لصناعة أغانٍ يفرح بها الجمهور.
وأوضح علامة أنّ اللقاء الذي جمعه مؤخراً بعمرو دياب خلال إحدى حفلات الزفاف في القاهرة كان ودّياً، قائلاً: "عندما قابلت عمرو في أحد الأفراح كنا نتحدث عن الغناء، وبدأ بيننا مزاح خفيف، كنا بنتخانق مين يغني أغنية التاني، هو قال لي أنه يريد غناء "مغرم يا ليل"، وأنا قلت له أريد غناء "حبيبي يا نور العين".

وأضاف علامة: "أنا أحب عمرو دياب لأنه فنان ناجح وذكي، وأكيد هو أيضًا رأيه فيّ كذلك"، مشيرًا إلى أن ظهورهما معًا شكّل لحظة مفعمة بالحنين والنوستالجيا.
 
وأعرب عن أمنيته بإقامة حفل مشترك يجمعهما قريبًا في مصر أو لبنان أو أي مكان آخر، معتبرًا أن مثل هذا اللقاء سيكون تجربة فنية مميزة للجمهور العربي. (24)
