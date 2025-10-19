26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ليلة رأس السنة.. كم تبلغ تكلفة حضور حفل ناصيف زيتون وهيفاء وهبي؟
Lebanon 24
19-10-2025
|
02:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحيي الفنانة
اللبنانية
هيفاء وهبي
والفنان السوري
ناصيف زيتون
حفلًا غنائيًا في
أبوظبي
مع نهاية العام الحالي، وقد طُرحت التذاكر للراغبين في الحضور.
Advertisement
وشوّقت الجهة المنظمة الجمهور للاحتفال بليلة رأس السنة يوم الأربعاء 31 كانون الأول المقبل على مسرح Space42 Arena في أبوظبي، مؤكدة عبر حسابها على منصة "إكس": "استقبلوا العام الجديد مع مومنتس إيفنتس للاحتفال بليلة رأس السنة 2026 في أبوظبي. يوم 31 كانون الاول مع الفنان
ناصيف
زيتون والفنانة
هيفاء
وهبي على مسرح Space42 Arena". وتفتح أبواب الأرينا عند الساعة 7:30 مساءً، فيما تبدأ الفعالية عند 9:30 ليلاً.
وتتفاوت أسعار التذاكر بحسب أماكن الجلوس؛ إذ تبدأ من 495 (134.79) درهمًا للفئة الفضية، و795 (216.47$) درهمًا للفئة الذهبية، و995 (270.93$) درهمًا لفئة البلاتينيوم، و1795 (488.77$) درهمًا لفئة كبار الشخصيات، وتصل إلى 2200 (599.05$) درهم للفئة الملكية الأقرب إلى المسرح. (فوشيا)
مواضيع ذات صلة
كم تبلغ تذكرة حفل الفنانة أحلام في جدة؟
Lebanon 24
كم تبلغ تذكرة حفل الفنانة أحلام في جدة؟
19/10/2025 16:01:08
19/10/2025 16:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور ناصيف زيتون نجم "ذا فويس" العراقي يحتفل بزفافه في لبنان.. وعروسه تخطف الأنظار (فيديو)
Lebanon 24
بحضور ناصيف زيتون نجم "ذا فويس" العراقي يحتفل بزفافه في لبنان.. وعروسه تخطف الأنظار (فيديو)
19/10/2025 16:01:08
19/10/2025 16:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة طفلة تبلغ 5 سنوات بعد سقوطها من مرتفع سكني
Lebanon 24
وفاة طفلة تبلغ 5 سنوات بعد سقوطها من مرتفع سكني
19/10/2025 16:01:08
19/10/2025 16:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كم ستبلغ فاتورة إعادة إعمار غزة؟
Lebanon 24
كم ستبلغ فاتورة إعادة إعمار غزة؟
19/10/2025 16:01:08
19/10/2025 16:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصيف زيتون
هيفاء وهبي
اللبنانية
أبوظبي
لبنان
هيفاء
الفضي
تابع
قد يعجبك أيضاً
آشتون كاتشر.. ما علاقة وسامته بمسيرته الفنية؟
Lebanon 24
آشتون كاتشر.. ما علاقة وسامته بمسيرته الفنية؟
09:00 | 2025-10-19
19/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيم كارداشيان تكشف وصية والدها: "لا تدرسي القانون يا كيم"
Lebanon 24
كيم كارداشيان تكشف وصية والدها: "لا تدرسي القانون يا كيم"
07:00 | 2025-10-19
19/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل حفيد الموسيقار علي إسماعيل
Lebanon 24
رحيل حفيد الموسيقار علي إسماعيل
04:47 | 2025-10-19
19/10/2025 04:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية.. ملحن وزوج فنانة يعلن إصابته بقطع في وتر القدم (صورة)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. ملحن وزوج فنانة يعلن إصابته بقطع في وتر القدم (صورة)
03:09 | 2025-10-19
19/10/2025 03:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باع كل شيء.. هل غادر الممثل التركي الشهير بلده؟
Lebanon 24
باع كل شيء.. هل غادر الممثل التركي الشهير بلده؟
01:00 | 2025-10-19
19/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
02:15 | 2025-10-19
19/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
13:00 | 2025-10-18
18/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
12:23 | 2025-10-18
18/10/2025 12:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:33 | 2025-10-19
19/10/2025 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
00:55 | 2025-10-19
19/10/2025 12:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:00 | 2025-10-19
آشتون كاتشر.. ما علاقة وسامته بمسيرته الفنية؟
07:00 | 2025-10-19
كيم كارداشيان تكشف وصية والدها: "لا تدرسي القانون يا كيم"
04:47 | 2025-10-19
رحيل حفيد الموسيقار علي إسماعيل
03:09 | 2025-10-19
للمرة الثانية.. ملحن وزوج فنانة يعلن إصابته بقطع في وتر القدم (صورة)
01:00 | 2025-10-19
باع كل شيء.. هل غادر الممثل التركي الشهير بلده؟
00:55 | 2025-10-19
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
19/10/2025 16:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
19/10/2025 16:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
19/10/2025 16:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24