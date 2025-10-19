ليلة رأس السنة.. كم تبلغ تكلفة حضور حفل ناصيف زيتون وهيفاء وهبي؟

Advertisement

تحيي الفنانة والفنان السوري حفلًا غنائيًا في مع نهاية العام الحالي، وقد طُرحت التذاكر للراغبين في الحضور.وشوّقت الجهة المنظمة الجمهور للاحتفال بليلة رأس السنة يوم الأربعاء 31 كانون الأول المقبل على مسرح Space42 Arena في أبوظبي، مؤكدة عبر حسابها على منصة "إكس": "استقبلوا العام الجديد مع مومنتس إيفنتس للاحتفال بليلة رأس السنة 2026 في أبوظبي. يوم 31 كانون الاول مع الفنان زيتون والفنانة وهبي على مسرح Space42 Arena". وتفتح أبواب الأرينا عند الساعة 7:30 مساءً، فيما تبدأ الفعالية عند 9:30 ليلاً.وتتفاوت أسعار التذاكر بحسب أماكن الجلوس؛ إذ تبدأ من 495 (134.79) درهمًا للفئة الفضية، و795 (216.47$) درهمًا للفئة الذهبية، و995 (270.93$) درهمًا لفئة البلاتينيوم، و1795 (488.77$) درهمًا لفئة كبار الشخصيات، وتصل إلى 2200 (599.05$) درهم للفئة الملكية الأقرب إلى المسرح. (فوشيا)