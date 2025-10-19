Advertisement

فنون ومشاهير

ليلة رأس السنة.. كم تبلغ تكلفة حضور حفل ناصيف زيتون وهيفاء وهبي؟

Lebanon 24
19-10-2025 | 02:22
A-
A+
Doc-P-1431200-638964306963757283.png
Doc-P-1431200-638964306963757283.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحيي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والفنان السوري ناصيف زيتون حفلًا غنائيًا في أبوظبي مع نهاية العام الحالي، وقد طُرحت التذاكر للراغبين في الحضور.
Advertisement

وشوّقت الجهة المنظمة الجمهور للاحتفال بليلة رأس السنة يوم الأربعاء 31 كانون الأول المقبل على مسرح Space42 Arena في أبوظبي، مؤكدة عبر حسابها على منصة "إكس": "استقبلوا العام الجديد مع مومنتس إيفنتس للاحتفال بليلة رأس السنة 2026 في أبوظبي. يوم 31 كانون الاول مع الفنان ناصيف زيتون والفنانة هيفاء وهبي على مسرح Space42 Arena". وتفتح أبواب الأرينا عند الساعة 7:30 مساءً، فيما تبدأ الفعالية عند 9:30 ليلاً.

وتتفاوت أسعار التذاكر بحسب أماكن الجلوس؛ إذ تبدأ من 495 (134.79) درهمًا للفئة الفضية، و795 (216.47$) درهمًا للفئة الذهبية، و995 (270.93$) درهمًا لفئة البلاتينيوم، و1795 (488.77$) درهمًا لفئة كبار الشخصيات، وتصل إلى 2200 (599.05$) درهم للفئة الملكية الأقرب إلى المسرح. (فوشيا)

 
مواضيع ذات صلة
كم تبلغ تذكرة حفل الفنانة أحلام في جدة؟
lebanon 24
19/10/2025 16:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بحضور ناصيف زيتون نجم "ذا فويس" العراقي يحتفل بزفافه في لبنان.. وعروسه تخطف الأنظار (فيديو)
lebanon 24
19/10/2025 16:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة طفلة تبلغ 5 سنوات بعد سقوطها من مرتفع سكني
lebanon 24
19/10/2025 16:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
كم ستبلغ فاتورة إعادة إعمار غزة؟
lebanon 24
19/10/2025 16:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24

ناصيف زيتون

هيفاء وهبي

اللبنانية

أبوظبي

لبنان

هيفاء

الفضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:00 | 2025-10-19
07:00 | 2025-10-19
04:47 | 2025-10-19
03:09 | 2025-10-19
01:00 | 2025-10-19
00:55 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24