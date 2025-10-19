Advertisement

فنون ومشاهير

آشتون كاتشر.. ما علاقة وسامته بمسيرته الفنية؟

Lebanon 24
19-10-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1431374-638964853015662395.png
Doc-P-1431374-638964853015662395.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعترف الممثل الأميركي آشتون كاتشر بأن مظهره الجذاب الذي اشتهر به منذ بداياته في عرض الأزياء لم يكن دائمًا في مصلحته، إذ تسبب أحيانًا في خسارته أدوارًا تمثيلية مهمة. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات مهرجان "نيويورك كوميكون 2025" أثناء ترويجه لمسلسله الجديد The Beauty.
Advertisement

وقال كاتشر، البالغ من العمر 47 عامًا: "أعتقد أن كل دور تحصل عليه يعتمد جزئيًا على شكلك، فهذا جزء أساسي مما يجسده الممثل في الشخصية. هناك أدوار حصلت عليها بسبب مظهري، وأخرى لم أحصل عليها للسبب نفسه. أحيانًا يكون ذلك محبطًا". وأضاف أن غالبية استبعاده كانت في الأدوار الدرامية الثقيلة أو تلك التي تتطلب مظهرًا بسيطًا أو منهكًا، لكنه أصبح اليوم يتفهم أن التمثيل يعتمد على رواية القصة بالصور التي يجب أن تثير شعورًا معينًا لدى الجمهور.

في مسلسله الجديد The Beauty، من ابتكار المخرج رايان مورفي والمقرر عرضه على منصة هولو عام 2026، يجسد كاتشر دورًا وصفه بأنه "معقد ومليء بالتفاصيل الدقيقة". تدور أحداث المسلسل حول فيروس غامض ينقل جنسيًا ويحوّل المصابين إلى "نسختهم المثالية"، في إطار من الخيال العلمي والإثارة الطبية. وأكد كاتشر أن هذا الدور يمثل "واحدًا من أكثر الأدوار متعة في مسيرته"، لأنه يتيح التعبير عن الجوانب الخفية للشخصيات ومخاوفهم الداخلية.

كما تناول كاتشر موضوع التجميل والمعايير الاجتماعية المزدوجة قائلاً: "لماذا يُعتبر من الطبيعي أن نُصلح أسناننا، بينما يُنظر بسلبية إلى من يُجري عملية لأنفه أو وجهه؟"، في إشارة إلى التحديات التي تواجهها المظاهر في تقييم الأفراد اجتماعياً وفنيًا.

يُذكر أن آشتون كاتشر اشتهر بدوره في المسلسل الكوميدي That ’70s Show (1998-2006)، حيث التقى زوجته الحالية الممثلة ميلا كونيس، وشارك في أفلام مثل Just Married وNo Strings Attached وParenthood. ورغم التحديات المرتبطة بمظهره، يحرص كاتشر على اختيار أدوار تكسر الصورة النمطية عنه كممثل وسيم فقط.
 
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
تونس تؤكد: حادثة السفينة الإسبانية عرضية ولا علاقة لها بهجوم بطائرة مسيرة
lebanon 24
19/10/2025 20:43:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"الأمر جنوني"... "ذا روك" يكشف تأثير تحولات وزنه على مسيرته الفنية
lebanon 24
19/10/2025 20:43:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أنغام تواصل جولتها الفنية بحفل ناجح في قطر وسط تفاعل جماهيري كبير
lebanon 24
19/10/2025 20:43:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن الإسرائيلي: الفحوصات الفنية قبل فتح معبر رفح "تستغرق وقتا"
lebanon 24
19/10/2025 20:43:11 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

ميلا كونيس

التعبير عن

نيويورك

مورفي

كاتشر

العلم

كونيس

فيروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2025-10-19
10:41 | 2025-10-19
07:00 | 2025-10-19
04:47 | 2025-10-19
03:09 | 2025-10-19
02:22 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24