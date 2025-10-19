آشتون كاتشر.. ما علاقة وسامته بمسيرته الفنية؟

Advertisement

اعترف الممثل الأميركي آشتون بأن مظهره الجذاب الذي اشتهر به منذ بداياته في عرض الأزياء لم يكن دائمًا في مصلحته، إذ تسبب أحيانًا في خسارته أدوارًا تمثيلية مهمة. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات مهرجان " كوميكون 2025" أثناء ترويجه لمسلسله الجديد The Beauty.وقال كاتشر، البالغ من العمر 47 عامًا: "أعتقد أن كل دور تحصل عليه يعتمد جزئيًا على شكلك، فهذا جزء أساسي مما يجسده الممثل في الشخصية. هناك أدوار حصلت عليها بسبب مظهري، وأخرى لم أحصل عليها للسبب نفسه. أحيانًا يكون ذلك محبطًا". وأضاف أن غالبية استبعاده كانت في الأدوار الدرامية الثقيلة أو تلك التي تتطلب مظهرًا بسيطًا أو منهكًا، لكنه أصبح اليوم يتفهم أن التمثيل يعتمد على رواية القصة بالصور التي يجب أن تثير شعورًا معينًا لدى الجمهور.في مسلسله الجديد The Beauty، من ابتكار المخرج رايان والمقرر عرضه على منصة هولو عام 2026، يجسد كاتشر دورًا وصفه بأنه "معقد ومليء بالتفاصيل الدقيقة". تدور أحداث المسلسل حول غامض ينقل جنسيًا ويحوّل المصابين إلى "نسختهم المثالية"، في إطار من الخيال العلمي والإثارة الطبية. وأكد كاتشر أن هذا الدور يمثل "واحدًا من أكثر الأدوار متعة في مسيرته"، لأنه يتيح الجوانب الخفية للشخصيات ومخاوفهم الداخلية.كما تناول كاتشر موضوع التجميل والمعايير الاجتماعية المزدوجة قائلاً: "لماذا يُعتبر من الطبيعي أن نُصلح أسناننا، بينما يُنظر بسلبية إلى من يُجري عملية لأنفه أو وجهه؟"، في إشارة إلى التحديات التي تواجهها المظاهر في تقييم الأفراد اجتماعياً وفنيًا.يُذكر أن آشتون كاتشر اشتهر بدوره في المسلسل الكوميدي That ’70s Show (1998-2006)، حيث التقى زوجته الحالية الممثلة ، وشارك في أفلام مثل Just Married وNo Strings Attached وParenthood. ورغم التحديات المرتبطة بمظهره، يحرص كاتشر على اختيار أدوار تكسر الصورة النمطية عنه كممثل وسيم فقط.