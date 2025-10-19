24
فنون ومشاهير
بعد 10 أشهر من عقد القران.. ممثلة مصرية تعلن عن موعد زفافها
Lebanon 24
19-10-2025
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعربت الفنانة أروى جودة عن سعادتها بحضور حفل افتتاح
الدورة
الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، وكشفت مفاجأة عن حياتها الشخصية بإعلان موعد حفل زفافها، المقرر يوم 28 تشرين الثاني المقبل بالقاهرة، يليه حفل آخر في
إيطاليا
مسقط رأس العريس.
وقالت أروى جودة: "جوزي منعني أدخل المطبخ عشان هو بيطبخ أحسن مني"، مؤكدة استعدادها لموسم دراما
رمضان
2026 حيث تفاضل بين مشروعين متشابهي الجودة.
وشهد حفل افتتاح المهرجان تكريم النجمة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، بينما حضرت النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف، وتم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديرًا لمساهماتها الفنية والإنسانية. ويضم المهرجان عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، بينها 5 أفلام
مصرية
ضمن المسابقات المختلفة.
وكانت أروى جودة قد احتفلت سابقًا بعقد قرانها يوم 20 كانون الثاني 2025 دون إقامة حفل زفاف رسمي، مكتفية بارتداء الطرحة البيضاء، ونشرت صورًا مع زوجها على كوبري قصر النيل. وعلّقت على سبب عدم ارتدائها
الفستان الأبيض
: "علشان الناس اللي بتحب تسأل أسئلة فرعية، زي أنتِ ليه مالبستش فستان، وليه أنتم مش متشبكين.. إحنا اتجوزنا في
وزارة العدل
الساعة 8 الصبح، بس على الأقل كنت حاطة رموش".
(سيدتي)
