فنون ومشاهير
بعد صراع مع المرض.. وفاة إعلامية عربية شهيرة (صورة)
Lebanon 24
19-10-2025
|
10:41
photos
0
توفيت الإعلامية
المصرية
البارزة فيفان
الفقي
بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، الأمر الذي اضطرها إلى الابتعاد عن الشاشة منذ نحو عام.
عُرفت "الفقي" بملامحها الهادئة وصوتها العميق، وبحضورها الذي يبعث على الطمأنينة، بعيداً عن أساليب الإثارة أو إحراج الضيوف بحثاً عن
الترند
أو لفت الانتباه.
وجمعت مسيرتها الإعلامية بين العمل في التلفزيون الرسمي المصري وقنوات "ماسبيرو"، وبين القنوات الخاصة التي تتطلب تنافساً أكبر ومهارات متقدمة، لكنها نجحت في الحالتين بتحقيق "المعادلة الصعبة" التي تجمع بين الرصانة والحيوية.
ومن أبرز برامجها "أون سبوت" الذي تخصص في متابعة
أخبار
الوسط الفني على قناة "مودرن تي في" و"ألو أميركا"، وهو برنامج حواري على الفضائية المصرية.
وتعرضت "الفقي"، منذ نحو 3 أشهر، إلى إهمال طبي في أحد
المستشفيات الخاصة
، ما جعل الإعلامية
بسمة وهبة
تناشد المسؤولين في
وزارة الصحة
للتدخل، واتخاذ إجراء ضد المستشفى.
وقالت
وهبة
في منشور عبر صفحتها على موقع "إنستغرام" إن "أطباء المستشفى أجروا عملية جراحية لـ"فيفان" في مستشفى غير مجهز، وغير نظيف، وخارج قاعة العمليات"، كما وجهت اتهامات مباشرة لإدارة المستشفى بـ "الإهمال والجشع".
