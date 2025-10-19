بعد صراع مع المرض.. وفاة إعلامية عربية شهيرة (صورة)

Advertisement

عُرفت "الفقي" بملامحها الهادئة وصوتها العميق، وبحضورها الذي يبعث على الطمأنينة، بعيداً عن أساليب الإثارة أو إحراج الضيوف بحثاً عن أو لفت الانتباه.وجمعت مسيرتها الإعلامية بين العمل في التلفزيون الرسمي المصري وقنوات "ماسبيرو"، وبين القنوات الخاصة التي تتطلب تنافساً أكبر ومهارات متقدمة، لكنها نجحت في الحالتين بتحقيق "المعادلة الصعبة" التي تجمع بين الرصانة والحيوية.ومن أبرز برامجها "أون سبوت" الذي تخصص في متابعة الوسط الفني على قناة "مودرن تي في" و"ألو أميركا"، وهو برنامج حواري على الفضائية المصرية.وتعرضت "الفقي"، منذ نحو 3 أشهر، إلى إهمال طبي في أحد ، ما جعل الإعلامية تناشد المسؤولين في للتدخل، واتخاذ إجراء ضد المستشفى.وقالت في منشور عبر صفحتها على موقع "إنستغرام" إن "أطباء المستشفى أجروا عملية جراحية لـ"فيفان" في مستشفى غير مجهز، وغير نظيف، وخارج قاعة العمليات"، كما وجهت اتهامات مباشرة لإدارة المستشفى بـ "الإهمال والجشع".