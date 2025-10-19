24
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
4
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
مصطفى جاد يكشف إصابته بقطع وتر أكيليس للمرة الثانية
Lebanon 24
19-10-2025
|
15:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الملحن المصري مصطفى جاد، زوج الفنانة كارمن سليمان، عن تعرضه لإصابة خطيرة جديدة بقطع كامل في وتر أكيليس، وذلك للمرة الثانية خلال فترة قصيرة، مما اضطره للخضوع لفترة علاج وراحة طبية مطولة حتى يتماثل للشفاء بشكل كامل.
Advertisement
ونشر جاد عبر حسابه الرسمي على موقع "
فيسبوك
" منشوراً قال فيه: "قدر الله وما شاء فعل، تعرضت لقطع كلي في وتر أكيليس للمرة الثانية، وأعتذر عن عدم الرد على رسائلكم في الأيام الماضية"، وأضاف أن حالته الصحية تتطلب فترة علاج طويلة والتزاماً تاماً بالراحة. كما شكر كل من تواصل معه للاطمئنان على صحته.
وطالب جاد جمهوره ومتابعيه بالدعاء له بالشفاء العاجل، معبراً عن تفاؤله الكبير بالعودة قريباً إلى نشاطه الفني بعد إتمام مراحل العلاج اللازمة.
يأتي إعلان الإصابة في الوقت الذي تصدّر فيه اسم مصطفى جاد مجددًا منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع من مسرحية "بني آدم"، التي يشارك فيها إلى جانب النجم أحمد
حلمي
، ضمن فعاليات
موسم الرياض
.
وفي المشهد المتداول، دار حوار طريف بين مصطفى جاد وأحمد حلمي تضمنت عبارته الشهيرة: "إنت مين؟ … أنا
مصري
… مصري وقاعد صف أول"، ما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين.
وانقسمت الآراء بين من اعتبر أن العبارة تلمّح بطريقة غير لائقة للمصريين، بينما دافع آخرون عن المشهد، معتبرينه مجرد جزء من الكوميديا المسرحية التي تهدف إلى السخرية والفكاهة دون قصد الإساءة لأي طرف.
مواضيع ذات صلة
للمرة الثانية.. ملحن وزوج فنانة يعلن إصابته بقطع في وتر القدم (صورة)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. ملحن وزوج فنانة يعلن إصابته بقطع في وتر القدم (صورة)
20/10/2025 00:45:47
20/10/2025 00:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية.. مصر ترفع أسعار الوقود
Lebanon 24
للمرة الثانية.. مصر ترفع أسعار الوقود
20/10/2025 00:45:47
20/10/2025 00:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
سالم الدوسري يقترب من لقب أفضل لاعب آسيوي للمرة الثانية
Lebanon 24
سالم الدوسري يقترب من لقب أفضل لاعب آسيوي للمرة الثانية
20/10/2025 00:45:47
20/10/2025 00:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة اسرائيلية مُعادية تلقي للمرة الثانية قنبلة صوتية قبالة شاطئ رأس الناقورة
Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة اسرائيلية مُعادية تلقي للمرة الثانية قنبلة صوتية قبالة شاطئ رأس الناقورة
20/10/2025 00:45:47
20/10/2025 00:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
موسم الرياض
الرياض
فيسبوك
التزام
العاج
العلا
رياض
حلمي
قد يعجبك أيضاً
بعد 10 أشهر من عقد القران.. ممثلة مصرية تعلن عن موعد زفافها
Lebanon 24
بعد 10 أشهر من عقد القران.. ممثلة مصرية تعلن عن موعد زفافها
11:00 | 2025-10-19
19/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. وفاة إعلامية عربية شهيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. وفاة إعلامية عربية شهيرة (صورة)
10:41 | 2025-10-19
19/10/2025 10:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
آشتون كاتشر.. ما علاقة وسامته بمسيرته الفنية؟
Lebanon 24
آشتون كاتشر.. ما علاقة وسامته بمسيرته الفنية؟
09:00 | 2025-10-19
19/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيم كارداشيان تكشف وصية والدها: "لا تدرسي القانون يا كيم"
Lebanon 24
كيم كارداشيان تكشف وصية والدها: "لا تدرسي القانون يا كيم"
07:00 | 2025-10-19
19/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل حفيد الموسيقار علي إسماعيل
Lebanon 24
رحيل حفيد الموسيقار علي إسماعيل
04:47 | 2025-10-19
19/10/2025 04:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
02:15 | 2025-10-19
19/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
00:55 | 2025-10-19
19/10/2025 12:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:33 | 2025-10-19
19/10/2025 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
05:38 | 2025-10-19
19/10/2025 05:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:00 | 2025-10-19
بعد 10 أشهر من عقد القران.. ممثلة مصرية تعلن عن موعد زفافها
10:41 | 2025-10-19
بعد صراع مع المرض.. وفاة إعلامية عربية شهيرة (صورة)
09:00 | 2025-10-19
آشتون كاتشر.. ما علاقة وسامته بمسيرته الفنية؟
07:00 | 2025-10-19
كيم كارداشيان تكشف وصية والدها: "لا تدرسي القانون يا كيم"
04:47 | 2025-10-19
رحيل حفيد الموسيقار علي إسماعيل
03:09 | 2025-10-19
للمرة الثانية.. ملحن وزوج فنانة يعلن إصابته بقطع في وتر القدم (صورة)
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 00:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 00:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 00:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24