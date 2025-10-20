حفيدة هيفا وهبي أصبحت نسخة عنها.. شاهدوا آخر صورة لابنة زينب فياض



Advertisement

ولفت المتابعون الشبه الكبير بين الطفلة وجدتها الفنانة وهبي . نشرت ابنة الفنانة صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق لابنتها الصغرى .ولفت المتابعون الشبه الكبير بين الطفلة وجدتها الفنانة وهبي .

وعلقت زينب على الصورة قائلة "صباح الحب".



وسرت أنباء مؤخرا عن وجود علاقة بين زينب وطليق والدتها رجل الأعمال المصري الا ان الطرفين نفيا الأمر بشدة.