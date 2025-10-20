Advertisement

فنون ومشاهير

حفيدة هيفا وهبي أصبحت نسخة عنها.. شاهدوا آخر صورة لابنة زينب فياض

Lebanon 24
20-10-2025 | 03:08
نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام لابنتها الصغرى دانييلا.
ولفت المتابعون الشبه الكبير بين الطفلة وجدتها الفنانة هيفا وهبي .
 
 
 
 
وعلقت زينب على الصورة قائلة "صباح الحب". 

وسرت أنباء مؤخرا عن وجود علاقة بين زينب وطليق والدتها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الا ان الطرفين نفيا الأمر بشدة. 
 
