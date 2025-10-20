27
فنون ومشاهير
حفيدة هيفا وهبي أصبحت نسخة عنها.. شاهدوا آخر صورة لابنة زينب فياض
Lebanon 24
20-10-2025
|
03:08
A-
A+
نشرت
زينب فياض
ابنة الفنانة
هيفا وهبي
صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
لابنتها الصغرى
دانييلا
.
ولفت المتابعون الشبه الكبير بين الطفلة وجدتها الفنانة
هيفا
وهبي .
وعلقت زينب على الصورة قائلة "صباح الحب".
وسرت أنباء مؤخرا عن وجود علاقة بين زينب وطليق والدتها رجل الأعمال المصري
أحمد أبو هشيمة
الا ان الطرفين نفيا الأمر بشدة.
