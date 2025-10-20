توفي مع زوجته... هذا ما كشفته التحقيقات بشأن تحطّم طائرة كان يقودها فنان بارز



Advertisement



وكان جيمس يقود طائرة من طراز" Cirrus SR22T" متجهة من مطار "جون سي. تيون" في ، تينيسي، إلى مطار مقاطعة ماكون في ، كارولاينا الشمالية. كشفت هيئة للنقل تفاصيل حادث تحطم طائرة صغيرة في كارولاينا الشمالية، ما أدى إلى وفاة مغني الريف الحائز على جائزة "غرامي" ، وزوجته ميلودي كارول، وابنة زوجته ميريل ويلسون، في أيلول الماضي.وكان جيمس يقود طائرة من طراز" Cirrus SR22T" متجهة من مطار "جون سي. تيون" في ، تينيسي، إلى مطار مقاطعة ماكون في ، كارولاينا الشمالية.

وعند الاقتراب من الهبوط، طلب "الاقتراب البصري" وأراد تنفيذ دورة كاملة 360 درجة على المدرج، لكنه فقد السيطرة على الطائرة أثناء المناورة.





وأظهرت كاميرات المراقبة أن الطائرة حلّقت على ارتفاع منخفض فوق ملعب مدرسة قريبة، قبل أن تدخل في "دوامة حادة"، وتدحرجت مقلوبة حتى اصطدمت بالأرض خلف الأشجار.

ولم تُسجل أي إشارات طوارئ من جيمس بعد آخر تواصل، ولم يجد التحقيق أي علامات عطل في المحرك. (ارم نيوز)