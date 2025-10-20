فيديو قديم ينتشر لبطلي مسلسل "ألو جميل ألو هناء".. سجال بشأن قضية "المرأة"

أعادت مقابلة قديمة جمعت " " و" " مع الإعلامية " " إلى الواجهة سجالًا حول صورة المرأة في المجتمع، إذ تناول نجما مسلسل "ألو " القضية بلهجة صريحة على الهواء.



قالت "نورمان " إن "الرجل الشرقي يدّعي الحرية ويتظاهر بها، لكنه في جوهره يظل شرقيًا بحتًا، ويمارس شرقيته على المرأة مهما كان مستواها الثقافي ووضعها الاجتماعي، فهي بنظره امرأة فقط".



وتدخّل "أيمن " متسائلًا: "إذا لم تكن المرأة بنظر الرجل الشرقي "امرأة"، فماذا يجب أن تكون؟". لترد "نورمان" بأن "المرأة إنسانة تملك العقل والعواطف، ويجب أن تُعامل بالطريقة نفسها التي يُعامل بها الرجل".