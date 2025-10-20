24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
8
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فيديو قديم ينتشر لبطلي مسلسل "ألو جميل ألو هناء".. سجال بشأن قضية "المرأة"
Lebanon 24
20-10-2025
|
12:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعادت مقابلة قديمة جمعت "
نورمان أسعد
" و"
أيمن زيدان
" مع الإعلامية "
هالة سرحان
" إلى الواجهة سجالًا حول صورة المرأة في المجتمع، إذ تناول نجما مسلسل "ألو
جميل ألو هناء
" القضية بلهجة صريحة على الهواء.
قالت "نورمان
أسعد
" إن "الرجل الشرقي يدّعي الحرية ويتظاهر بها، لكنه في جوهره يظل شرقيًا بحتًا، ويمارس شرقيته على المرأة مهما كان مستواها الثقافي ووضعها الاجتماعي، فهي بنظره امرأة فقط".
وتدخّل "أيمن
زيدان
" متسائلًا: "إذا لم تكن المرأة بنظر الرجل الشرقي "امرأة"، فماذا يجب أن تكون؟". لترد "نورمان" بأن "المرأة إنسانة تملك العقل والعواطف، ويجب أن تُعامل بالطريقة نفسها التي يُعامل بها الرجل".
View this post on Instagram
A post shared by @streamixmovies
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذه الحسناء الجميلة ستكون بطلة مسلسل أحمد العوضي في رمضان 2026
Lebanon 24
هذه الحسناء الجميلة ستكون بطلة مسلسل أحمد العوضي في رمضان 2026
20/10/2025 23:27:42
20/10/2025 23:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سجال بين طهران وواشنطن بسبب "مهسا أميني"!
Lebanon 24
سجال بين طهران وواشنطن بسبب "مهسا أميني"!
20/10/2025 23:27:42
20/10/2025 23:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "آسر" اللبنانية.. بأجرأ فستان في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "آسر" اللبنانية.. بأجرأ فستان في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)
20/10/2025 23:27:42
20/10/2025 23:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"عصري وقوانيني".. بطلة مسلسل "إش إش" تُثير التساؤلات بتعليق غامض
Lebanon 24
"عصري وقوانيني".. بطلة مسلسل "إش إش" تُثير التساؤلات بتعليق غامض
20/10/2025 23:27:42
20/10/2025 23:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
جميل ألو هناء
ألو جميل ألو
نورمان أسعد
أيمن زيدان
هالة سرحان
زيدان
سرحان
عواطف
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد شائعات المستشفى… مي كمال الدين تخرج عن صمتها
Lebanon 24
بعد شائعات المستشفى… مي كمال الدين تخرج عن صمتها
15:40 | 2025-10-20
20/10/2025 03:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل 4 أيام.. نفاذ تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري وهكذا كانت الاسعار
Lebanon 24
قبل 4 أيام.. نفاذ تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري وهكذا كانت الاسعار
14:41 | 2025-10-20
20/10/2025 02:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تقلا شمعون وباسم مغنية يلتحقان بـ"بالحرام"
Lebanon 24
تقلا شمعون وباسم مغنية يلتحقان بـ"بالحرام"
14:31 | 2025-10-20
20/10/2025 02:31:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"مُخادعة تتقمّص دور الضحية".. زوج جينيفر لوبيز الأول يشن هجوما عليها ويصفها بالخائنة
Lebanon 24
"مُخادعة تتقمّص دور الضحية".. زوج جينيفر لوبيز الأول يشن هجوما عليها ويصفها بالخائنة
14:17 | 2025-10-20
20/10/2025 02:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي مع زوجته... هذا ما كشفته التحقيقات بشأن تحطّم طائرة كان يقودها فنان بارز
Lebanon 24
توفي مع زوجته... هذا ما كشفته التحقيقات بشأن تحطّم طائرة كان يقودها فنان بارز
10:38 | 2025-10-20
20/10/2025 10:38:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
00:33 | 2025-10-20
20/10/2025 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
01:20 | 2025-10-20
20/10/2025 01:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
11:13 | 2025-10-20
20/10/2025 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
07:10 | 2025-10-20
20/10/2025 07:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
14:34 | 2025-10-20
20/10/2025 02:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:40 | 2025-10-20
بعد شائعات المستشفى… مي كمال الدين تخرج عن صمتها
14:41 | 2025-10-20
قبل 4 أيام.. نفاذ تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري وهكذا كانت الاسعار
14:31 | 2025-10-20
تقلا شمعون وباسم مغنية يلتحقان بـ"بالحرام"
14:17 | 2025-10-20
"مُخادعة تتقمّص دور الضحية".. زوج جينيفر لوبيز الأول يشن هجوما عليها ويصفها بالخائنة
10:38 | 2025-10-20
توفي مع زوجته... هذا ما كشفته التحقيقات بشأن تحطّم طائرة كان يقودها فنان بارز
09:59 | 2025-10-20
عند إعتلائه العرش... هذا ما يُخطّط له الأمير ويليام
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 23:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 23:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 23:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24