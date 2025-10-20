Advertisement

فنون ومشاهير

فيديو قديم ينتشر لبطلي مسلسل "ألو جميل ألو هناء".. سجال بشأن قضية "المرأة"

Lebanon 24
20-10-2025 | 12:38
A-
A+
Doc-P-1431834-638965861565071716.png
Doc-P-1431834-638965861565071716.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعادت مقابلة قديمة جمعت "نورمان أسعد" و"أيمن زيدان" مع الإعلامية "هالة سرحان" إلى الواجهة سجالًا حول صورة المرأة في المجتمع، إذ تناول نجما مسلسل "ألو جميل ألو هناء" القضية بلهجة صريحة على الهواء.

قالت "نورمان أسعد" إن "الرجل الشرقي يدّعي الحرية ويتظاهر بها، لكنه في جوهره يظل شرقيًا بحتًا، ويمارس شرقيته على المرأة مهما كان مستواها الثقافي ووضعها الاجتماعي، فهي بنظره امرأة فقط".

وتدخّل "أيمن زيدان" متسائلًا: "إذا لم تكن المرأة بنظر الرجل الشرقي "امرأة"، فماذا يجب أن تكون؟". لترد "نورمان" بأن "المرأة إنسانة تملك العقل والعواطف، ويجب أن تُعامل بالطريقة نفسها التي يُعامل بها الرجل".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذه الحسناء الجميلة ستكون بطلة مسلسل أحمد العوضي في رمضان 2026
lebanon 24
20/10/2025 23:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
سجال بين طهران وواشنطن بسبب "مهسا أميني"!
lebanon 24
20/10/2025 23:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بطلة مسلسل "آسر" اللبنانية.. بأجرأ فستان في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)
lebanon 24
20/10/2025 23:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"عصري وقوانيني".. بطلة مسلسل "إش إش" تُثير التساؤلات بتعليق غامض
lebanon 24
20/10/2025 23:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24

جميل ألو هناء

ألو جميل ألو

نورمان أسعد

أيمن زيدان

هالة سرحان

زيدان

سرحان

عواطف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:40 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:38 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:40 | 2025-10-20
14:41 | 2025-10-20
14:31 | 2025-10-20
14:17 | 2025-10-20
10:38 | 2025-10-20
09:59 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24