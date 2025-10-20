24
فنون ومشاهير
تقلا شمعون وباسم مغنية يلتحقان بـ"بالحرام"
Lebanon 24
20-10-2025
|
14:31
انضم كل من الممثلين تقلا
شمعون
وباسم مغنية إلى بطولة مسلسل "بالحرام" إلى جانب النجمة
ماغي بو غصن
.
ويأتي التعاقد بعد أن نشرت بو غضن كواليس التصوير قبل
يوم واحد
في
بيروت
.
ويشارك في بطولة "بالحرام" أيضًا
طوني عيسى
، وهو من تأليف "فادي حسين" وإخراج "
فيليب أسمر
".
وسبق أن حققت "تقلا شمعون" انتشارًا عربيًا واسعًا بدور "
الست
ليلى" في مسلسل "عروس بيروت" إلى جانب "كارمن بصيبص" و"ظافر
العابدين
"، بالاضافة إلى مسلسل "سلمى" الذي يعرض حاليا على منصة.
