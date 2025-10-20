Advertisement

تقلا شمعون وباسم مغنية يلتحقان بـ"بالحرام"

20-10-2025 | 14:31
انضم كل من الممثلين تقلا شمعون وباسم مغنية إلى بطولة مسلسل "بالحرام" إلى جانب النجمة ماغي بو غصن.
ويأتي التعاقد بعد أن نشرت بو غضن كواليس التصوير قبل يوم واحد في بيروت.
ويشارك في بطولة "بالحرام" أيضًا طوني عيسى، وهو من تأليف "فادي حسين" وإخراج "فيليب أسمر". 
وسبق أن حققت "تقلا شمعون" انتشارًا عربيًا واسعًا بدور "الست ليلى" في مسلسل "عروس بيروت" إلى جانب "كارمن بصيبص" و"ظافر العابدين"، بالاضافة إلى مسلسل "سلمى" الذي يعرض حاليا على منصة.
