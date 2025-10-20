Advertisement

فنون ومشاهير

قبل 4 أيام.. نفاذ تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري وهكذا كانت الاسعار

Lebanon 24
20-10-2025 | 14:41
A-
A+
Doc-P-1431883-638965937041728797.png
Doc-P-1431883-638965937041728797.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت إدارة "موسم الرياض" نفاد جميع تذاكر حفل المطربين اللبنانيين "إليسا" و"وائل كفوري" المقرّر على خشبة مسرح "أبو بكر سالم" يوم 24 تشرين الأول الجاري. وقالت الإدارة في بيانها: "نفدت التذاكر، ننتظركم في ليلة كلها حب ورومانسية مع أصوات كلها إحساس، مع النجمة إليسا والنجم وائل كفوري".
Advertisement

يأتي الحفل ضمن سلسلة أمسيات ينظّمها "موسم الرياض" خلال تشرين الأول، وقد شملت الأسعار مختلف الفئات؛ إذ بدأت من 295 ريالًا سعوديًا، وتراوحت في الفئات المتوسطة بين 325 و595 ريالًا سعوديًا (89 - 158 دولارا) ، فيما وصلت في الفئات المميّزة إلى 1200 و1650 ريالًا سعوديًا (320 - 399 دولارا) وبلغت فئات "VIP" المصنّفة "غير عادية" 20 ألف ريال سعودي (5332 دولارا).

وعلى صعيدٍ آخر، أعلنت "إليسا" إحياء حفل غنائي في "دبي" يوم 3 تشرين الثاني  المقبل على مسرح "أوبرا دبي". 
مواضيع ذات صلة
باسيل: الجميع يشكون اليوم من أسعار تذاكر الطيران وهذه سرقة من السرقات التي يتعرض لها الشعب اللبناني المنتشر فلو كان لديكم نواب للانتشار لما اضطررنا نحن للحديث بهذا الموضوع
lebanon 24
20/10/2025 23:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رسميًا... "فيفا" يعلن بدء بيع تذاكر كأس العالم 2026 وهذه الأسعار!
lebanon 24
20/10/2025 23:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تذاكر الكلاسيكو في برنابيو… أسعار "قياسية" غير مسبوقة
lebanon 24
20/10/2025 23:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قفزة تاريخية في أسعار تذاكر مونديال 2026.. إليكم بالأرقام كم بلغت
lebanon 24
20/10/2025 23:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24

وائل كفوري

أبو بكر

ال سعود

الرياض

لبنان

سعودي

روما

رياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:40 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:38 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:40 | 2025-10-20
14:31 | 2025-10-20
14:17 | 2025-10-20
12:38 | 2025-10-20
10:38 | 2025-10-20
09:59 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24