24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
8
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
قبل 4 أيام.. نفاذ تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري وهكذا كانت الاسعار
Lebanon 24
20-10-2025
|
14:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت إدارة "موسم
الرياض
" نفاد جميع تذاكر حفل المطربين اللبنانيين "إليسا" و"
وائل كفوري
" المقرّر على خشبة مسرح "
أبو بكر
سالم" يوم 24 تشرين الأول الجاري. وقالت الإدارة في بيانها: "نفدت التذاكر، ننتظركم في ليلة كلها حب ورومانسية مع أصوات كلها إحساس، مع النجمة إليسا والنجم وائل كفوري".
Advertisement
يأتي الحفل ضمن سلسلة أمسيات ينظّمها "موسم الرياض" خلال تشرين الأول، وقد شملت الأسعار مختلف الفئات؛ إذ بدأت من 295 ريالًا سعوديًا، وتراوحت في الفئات المتوسطة بين 325 و595 ريالًا سعوديًا (89 - 158 دولارا) ، فيما وصلت في الفئات المميّزة إلى 1200 و1650 ريالًا سعوديًا (320 - 399 دولارا) وبلغت فئات "VIP" المصنّفة "غير عادية" 20 ألف
ريال
سعودي
(5332 دولارا).
وعلى صعيدٍ آخر، أعلنت "إليسا" إحياء حفل غنائي في "دبي" يوم 3 تشرين الثاني المقبل على مسرح "أوبرا دبي".
مواضيع ذات صلة
باسيل: الجميع يشكون اليوم من أسعار تذاكر الطيران وهذه سرقة من السرقات التي يتعرض لها الشعب اللبناني المنتشر فلو كان لديكم نواب للانتشار لما اضطررنا نحن للحديث بهذا الموضوع
Lebanon 24
باسيل: الجميع يشكون اليوم من أسعار تذاكر الطيران وهذه سرقة من السرقات التي يتعرض لها الشعب اللبناني المنتشر فلو كان لديكم نواب للانتشار لما اضطررنا نحن للحديث بهذا الموضوع
20/10/2025 23:27:10
20/10/2025 23:27:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميًا... "فيفا" يعلن بدء بيع تذاكر كأس العالم 2026 وهذه الأسعار!
Lebanon 24
رسميًا... "فيفا" يعلن بدء بيع تذاكر كأس العالم 2026 وهذه الأسعار!
20/10/2025 23:27:10
20/10/2025 23:27:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تذاكر الكلاسيكو في برنابيو… أسعار "قياسية" غير مسبوقة
Lebanon 24
تذاكر الكلاسيكو في برنابيو… أسعار "قياسية" غير مسبوقة
20/10/2025 23:27:10
20/10/2025 23:27:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة تاريخية في أسعار تذاكر مونديال 2026.. إليكم بالأرقام كم بلغت
Lebanon 24
قفزة تاريخية في أسعار تذاكر مونديال 2026.. إليكم بالأرقام كم بلغت
20/10/2025 23:27:10
20/10/2025 23:27:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري
أبو بكر
ال سعود
الرياض
لبنان
سعودي
روما
رياض
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد شائعات المستشفى… مي كمال الدين تخرج عن صمتها
Lebanon 24
بعد شائعات المستشفى… مي كمال الدين تخرج عن صمتها
15:40 | 2025-10-20
20/10/2025 03:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تقلا شمعون وباسم مغنية يلتحقان بـ"بالحرام"
Lebanon 24
تقلا شمعون وباسم مغنية يلتحقان بـ"بالحرام"
14:31 | 2025-10-20
20/10/2025 02:31:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"مُخادعة تتقمّص دور الضحية".. زوج جينيفر لوبيز الأول يشن هجوما عليها ويصفها بالخائنة
Lebanon 24
"مُخادعة تتقمّص دور الضحية".. زوج جينيفر لوبيز الأول يشن هجوما عليها ويصفها بالخائنة
14:17 | 2025-10-20
20/10/2025 02:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم ينتشر لبطلي مسلسل "ألو جميل ألو هناء".. سجال بشأن قضية "المرأة"
Lebanon 24
فيديو قديم ينتشر لبطلي مسلسل "ألو جميل ألو هناء".. سجال بشأن قضية "المرأة"
12:38 | 2025-10-20
20/10/2025 12:38:07
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي مع زوجته... هذا ما كشفته التحقيقات بشأن تحطّم طائرة كان يقودها فنان بارز
Lebanon 24
توفي مع زوجته... هذا ما كشفته التحقيقات بشأن تحطّم طائرة كان يقودها فنان بارز
10:38 | 2025-10-20
20/10/2025 10:38:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
00:33 | 2025-10-20
20/10/2025 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
01:20 | 2025-10-20
20/10/2025 01:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
11:13 | 2025-10-20
20/10/2025 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
07:10 | 2025-10-20
20/10/2025 07:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
14:34 | 2025-10-20
20/10/2025 02:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:40 | 2025-10-20
بعد شائعات المستشفى… مي كمال الدين تخرج عن صمتها
14:31 | 2025-10-20
تقلا شمعون وباسم مغنية يلتحقان بـ"بالحرام"
14:17 | 2025-10-20
"مُخادعة تتقمّص دور الضحية".. زوج جينيفر لوبيز الأول يشن هجوما عليها ويصفها بالخائنة
12:38 | 2025-10-20
فيديو قديم ينتشر لبطلي مسلسل "ألو جميل ألو هناء".. سجال بشأن قضية "المرأة"
10:38 | 2025-10-20
توفي مع زوجته... هذا ما كشفته التحقيقات بشأن تحطّم طائرة كان يقودها فنان بارز
09:59 | 2025-10-20
عند إعتلائه العرش... هذا ما يُخطّط له الأمير ويليام
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 23:27:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 23:27:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 23:27:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24