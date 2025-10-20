قبل 4 أيام.. نفاذ تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري وهكذا كانت الاسعار

Advertisement

أعلنت إدارة "موسم " نفاد جميع تذاكر حفل المطربين اللبنانيين "إليسا" و" " المقرّر على خشبة مسرح " سالم" يوم 24 تشرين الأول الجاري. وقالت الإدارة في بيانها: "نفدت التذاكر، ننتظركم في ليلة كلها حب ورومانسية مع أصوات كلها إحساس، مع النجمة إليسا والنجم وائل كفوري".يأتي الحفل ضمن سلسلة أمسيات ينظّمها "موسم الرياض" خلال تشرين الأول، وقد شملت الأسعار مختلف الفئات؛ إذ بدأت من 295 ريالًا سعوديًا، وتراوحت في الفئات المتوسطة بين 325 و595 ريالًا سعوديًا (89 - 158 دولارا) ، فيما وصلت في الفئات المميّزة إلى 1200 و1650 ريالًا سعوديًا (320 - 399 دولارا) وبلغت فئات "VIP" المصنّفة "غير عادية" 20 ألف (5332 دولارا).وعلى صعيدٍ آخر، أعلنت "إليسا" إحياء حفل غنائي في "دبي" يوم 3 تشرين الثاني المقبل على مسرح "أوبرا دبي".