فنون ومشاهير

بعد شائعات المستشفى… مي كمال الدين تخرج عن صمتها

Lebanon 24
20-10-2025 | 15:40
نفت مي كمال الدين، طليقة الفنان أحمد مكي، ما تردد عن دخولها المستشفى أو مرورها بـأزمة نفسية، مؤكدة أنها بصحة جيدة وأن ما يُتداول "عارٍ تمامًا من الصحة".
وقالت في مقطع فيديو عبر "الستوري" على "إنستغرام": "أنا بخير ولم أدخل المستشفى إطلاقًا… والكلام الذي يُقال لا يؤثر فيّ".

وأوضحت: "اتخذت إجراءات قانونية لأنني لست من الأشخاص الذين يستأجرون لجانًا إلكترونية لشتم الناس… ذلك لا يليق بتربيتي ولا بأخلاقي، حتى لو الطرف الآخر يرى أن ذلك مقبول لديه".
مي كمال الدين ترد على شائعات تدهور حالتها النفسية وتوضح أسباب لجوئها إلى <a class='entities-links' href='/entity/1831797032/القضاء/ar/1?utm_term=PublicFigures-القضاء&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-القضاء&id=150972&catid=0&pagetype=PublicFigures'>القضاء</a>
وتابعت: "القضية شخصية وانتهت… أرجو عدم تداول أخبار غير صحيحة. لا يوجد أي شيء يؤثر عليّ نفسيًا. أعيش على مبدأ "واثق الخطوة يمشي ملكًا". لجأت للقانون حتى يعرف كل إنسان حدوده، لأنني لا أقبل أن يتحدث أحد عني أو عن عائلتي أو عن أي شخص كان في حياتي بطريقة مسيئة".

وختمت "كمال الدين": "أنا أعيش برضا ربنا وببركة دعوة أمي… ولا أتأثر بكلام أحد لأنني أعرف من أنا، لكنّي في الوقت نفسه لا أترك حقي… السكوت ليس ضعفًا بل كرامة".

وتأتي تصريحها بعد تقدّمها ببلاغ رسمي ضد إعلاميتين مصريتين بدعوى التعرّض لحياتها الشخصية في إحدى حلقات برنامجهما "بطريقة مسيئة ومؤذية نفسيًا"، وفق وصفها. (فوشيا)
