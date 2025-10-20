24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
8
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد شائعات المستشفى… مي كمال الدين تخرج عن صمتها
Lebanon 24
20-10-2025
|
15:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفت مي
كمال الدين
، طليقة الفنان
أحمد مكي
، ما تردد عن دخولها المستشفى أو مرورها بـأزمة نفسية، مؤكدة أنها بصحة جيدة وأن ما يُتداول "عارٍ تمامًا من الصحة".
Advertisement
وقالت في مقطع فيديو عبر "الستوري" على "إنستغرام": "أنا بخير ولم أدخل المستشفى إطلاقًا… والكلام الذي يُقال لا يؤثر فيّ".
وأوضحت: "اتخذت إجراءات قانونية لأنني لست من الأشخاص الذين يستأجرون لجانًا إلكترونية لشتم الناس… ذلك لا يليق بتربيتي ولا بأخلاقي، حتى لو الطرف الآخر يرى أن ذلك مقبول لديه".
وتابعت: "القضية شخصية وانتهت… أرجو عدم تداول
أخبار
غير صحيحة. لا يوجد أي شيء يؤثر عليّ نفسيًا. أعيش على مبدأ "واثق الخطوة يمشي ملكًا". لجأت للقانون حتى يعرف كل إنسان حدوده، لأنني لا أقبل أن يتحدث أحد عني أو عن عائلتي أو عن أي شخص كان في حياتي بطريقة مسيئة".
وختمت "كمال الدين": "أنا أعيش برضا ربنا وببركة دعوة أمي… ولا أتأثر بكلام أحد لأنني أعرف من أنا، لكنّي في الوقت نفسه لا أترك حقي… السكوت ليس ضعفًا بل كرامة".
وتأتي تصريحها بعد تقدّمها ببلاغ رسمي ضد إعلاميتين مصريتين بدعوى التعرّض لحياتها الشخصية في إحدى حلقات برنامجهما "بطريقة مسيئة ومؤذية نفسيًا"، وفق وصفها. (فوشيا)
مواضيع ذات صلة
بعد الانتقادات التي طالت فنانة بعد زواجها من مخرج يصغرها بـ15 عامًا... إعلامية معروفة تخرج عن صمتها وتردّ (فيديو)
Lebanon 24
بعد الانتقادات التي طالت فنانة بعد زواجها من مخرج يصغرها بـ15 عامًا... إعلامية معروفة تخرج عن صمتها وتردّ (فيديو)
20/10/2025 23:25:34
20/10/2025 23:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أنباء عن علاقتها بطليق والدتها.. ابنة هيفا وهبي تخرج عن صمتها وهذا ما قالته (صورة)
Lebanon 24
بعد انتشار أنباء عن علاقتها بطليق والدتها.. ابنة هيفا وهبي تخرج عن صمتها وهذا ما قالته (صورة)
20/10/2025 23:25:34
20/10/2025 23:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحديث عن سحب جنسيتها... ممثلة شهيرة تخرج عن صمتها وهذا ما أعلنته (فيديو)
Lebanon 24
بعد الحديث عن سحب جنسيتها... ممثلة شهيرة تخرج عن صمتها وهذا ما أعلنته (فيديو)
20/10/2025 23:25:34
20/10/2025 23:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهامه بدفع أموال مقابل الظهور مع زوجة نجل الرئيس الأميركي… محمد رمضان يخرج عن صمته ويرد (فيديو)
Lebanon 24
بعد اتهامه بدفع أموال مقابل الظهور مع زوجة نجل الرئيس الأميركي… محمد رمضان يخرج عن صمته ويرد (فيديو)
20/10/2025 23:25:34
20/10/2025 23:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
كمال الدين
أحمد مكي
القضاء
أحمد م
ستوري
لو ال
أخبار
مصرية
قد يعجبك أيضاً
قبل 4 أيام.. نفاذ تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري وهكذا كانت الاسعار
Lebanon 24
قبل 4 أيام.. نفاذ تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري وهكذا كانت الاسعار
14:41 | 2025-10-20
20/10/2025 02:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تقلا شمعون وباسم مغنية يلتحقان بـ"بالحرام"
Lebanon 24
تقلا شمعون وباسم مغنية يلتحقان بـ"بالحرام"
14:31 | 2025-10-20
20/10/2025 02:31:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"مُخادعة تتقمّص دور الضحية".. زوج جينيفر لوبيز الأول يشن هجوما عليها ويصفها بالخائنة
Lebanon 24
"مُخادعة تتقمّص دور الضحية".. زوج جينيفر لوبيز الأول يشن هجوما عليها ويصفها بالخائنة
14:17 | 2025-10-20
20/10/2025 02:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم ينتشر لبطلي مسلسل "ألو جميل ألو هناء".. سجال بشأن قضية "المرأة"
Lebanon 24
فيديو قديم ينتشر لبطلي مسلسل "ألو جميل ألو هناء".. سجال بشأن قضية "المرأة"
12:38 | 2025-10-20
20/10/2025 12:38:07
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي مع زوجته... هذا ما كشفته التحقيقات بشأن تحطّم طائرة كان يقودها فنان بارز
Lebanon 24
توفي مع زوجته... هذا ما كشفته التحقيقات بشأن تحطّم طائرة كان يقودها فنان بارز
10:38 | 2025-10-20
20/10/2025 10:38:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
00:33 | 2025-10-20
20/10/2025 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
01:20 | 2025-10-20
20/10/2025 01:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
11:13 | 2025-10-20
20/10/2025 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
07:10 | 2025-10-20
20/10/2025 07:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
14:34 | 2025-10-20
20/10/2025 02:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:41 | 2025-10-20
قبل 4 أيام.. نفاذ تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري وهكذا كانت الاسعار
14:31 | 2025-10-20
تقلا شمعون وباسم مغنية يلتحقان بـ"بالحرام"
14:17 | 2025-10-20
"مُخادعة تتقمّص دور الضحية".. زوج جينيفر لوبيز الأول يشن هجوما عليها ويصفها بالخائنة
12:38 | 2025-10-20
فيديو قديم ينتشر لبطلي مسلسل "ألو جميل ألو هناء".. سجال بشأن قضية "المرأة"
10:38 | 2025-10-20
توفي مع زوجته... هذا ما كشفته التحقيقات بشأن تحطّم طائرة كان يقودها فنان بارز
09:59 | 2025-10-20
عند إعتلائه العرش... هذا ما يُخطّط له الأمير ويليام
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 23:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 23:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 23:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24