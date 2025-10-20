تعرّض لوعكة صحية جديدة.. فنان يدخل غرفة العناية مجددًا

Advertisement

أعلن الفنان دخوله العناية المركزة للمرة الثانية، كاشفًا عبر حسابه على " " عن تعرضه لوعكة صحية جديدة. وكتب: "الحمد لله والشكر لله، دخلت العناية المركزة للمرة التانية"، قبل أن يطمئن متابعيه بأنه "عدّى المرحلة الحرجة" وأن حالته قيد المتابعة مع الأطباء، مؤكّدًا: "والله الشافي المعافي".وطلب مغاوري من محبيه تفهّم ظروفه الصحية وعدم الاتصال هاتفيًا في الوقت الحالي، موضحًا أنه غير قادر على الرد على المكالمات، على أن يكتفي بالرد عبر " "، موجّهًا الشكر لكل من يدعو له ويتابع حالته.ولاقت رسالته موجة تضامن واسعة من جمهوره وعدد من زملائه في الوسط الفني الذين تمنّوا له الشفاء العاجل وعودة قريبة إلى نشاطه المعتاد. (فوشيا)