Advertisement

فنون ومشاهير

تعرّض لوعكة صحية جديدة.. فنان يدخل غرفة العناية مجددًا

Lebanon 24
20-10-2025 | 16:28
A-
A+
Doc-P-1431917-638965998190183005.jpg
Doc-P-1431917-638965998190183005.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الفنان كريم سامي مغاوري دخوله العناية المركزة للمرة الثانية، كاشفًا عبر حسابه على "فيسبوك" عن تعرضه لوعكة صحية جديدة. وكتب: "الحمد لله والشكر لله، دخلت العناية المركزة للمرة التانية"، قبل أن يطمئن متابعيه بأنه "عدّى المرحلة الحرجة" وأن حالته قيد المتابعة مع الأطباء، مؤكّدًا: "والله الشافي المعافي".
Advertisement

وطلب مغاوري من محبيه تفهّم ظروفه الصحية وعدم الاتصال هاتفيًا في الوقت الحالي، موضحًا أنه غير قادر على الرد على المكالمات، على أن يكتفي بالرد عبر "واتس آب"، موجّهًا الشكر لكل من يدعو له ويتابع حالته.

ولاقت رسالته موجة تضامن واسعة من جمهوره وعدد من زملائه في الوسط الفني الذين تمنّوا له الشفاء العاجل وعودة قريبة إلى نشاطه المعتاد. (فوشيا)
كريم <a class='entities-links' href='/entity/1397674489/سامي-مغاوري/ar/1?utm_term=PublicFigures-سامي-مغاوري&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-سامي-مغاوري&id=85153&catid=0&pagetype=PublicFigures'>سامي مغاوري</a>


مواضيع ذات صلة
أدخلت العناية المركزة.. الفنانة سميرة توفيق تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة وهذا وضعها الآن (صور)
lebanon 24
21/10/2025 02:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة مفاجئة.. فنانة تكشف حالتها الصحية
lebanon 24
21/10/2025 02:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان تعرّض لوعكة صحية مفاجئة.. ودعوة للتضرع له (صورة)
lebanon 24
21/10/2025 02:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان تعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وزوجته تطالب بالدعاء له
lebanon 24
21/10/2025 02:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24

كريم سامي مغاوري

سامي مغاوري

كريم سامي

ريم سامي

كريم سام

واتس آب

فيسبوك

سامي م

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:48 | 2025-10-20
15:40 | 2025-10-20
14:41 | 2025-10-20
14:31 | 2025-10-20
14:17 | 2025-10-20
12:38 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24