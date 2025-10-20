23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
تعرّض لوعكة صحية جديدة.. فنان يدخل غرفة العناية مجددًا
Lebanon 24
20-10-2025
|
16:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الفنان
كريم سامي مغاوري
دخوله العناية المركزة للمرة الثانية، كاشفًا عبر حسابه على "
فيسبوك
" عن تعرضه لوعكة صحية جديدة. وكتب: "الحمد لله والشكر لله، دخلت العناية المركزة للمرة التانية"، قبل أن يطمئن متابعيه بأنه "عدّى المرحلة الحرجة" وأن حالته قيد المتابعة مع الأطباء، مؤكّدًا: "والله الشافي المعافي".
وطلب مغاوري من محبيه تفهّم ظروفه الصحية وعدم الاتصال هاتفيًا في الوقت الحالي، موضحًا أنه غير قادر على الرد على المكالمات، على أن يكتفي بالرد عبر "
واتس آب
"، موجّهًا الشكر لكل من يدعو له ويتابع حالته.
ولاقت رسالته موجة تضامن واسعة من جمهوره وعدد من زملائه في الوسط الفني الذين تمنّوا له الشفاء العاجل وعودة قريبة إلى نشاطه المعتاد. (فوشيا)
