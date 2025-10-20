Advertisement

كان يضع ضمادة.. ممثل مصري تعرض لإصابة خلال تصوير مسلسلة الجديد (صورة)

Lebanon 24
20-10-2025 | 23:00
طمأن الفنان أحمد السعدني جمهوره بعد ظهوره بضماد في يده خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، مؤكداً أن الإصابة التي تعرّض لها أثناء تصوير مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" بسيطة ولا تستدعي القلق.
وقال في تصريح مقتضب لـ"القاهرة 24": "اتصبت إصابة بسيطة في تصوير مسلسل لا ترد ولا تستبدل.. والحمد لله مفيش حاجة".

وكان السعدني قد تعاقد قبل أشهر مع الفنانة دينا الشربيني على بطولة "لا ترد ولا تستبدل"، وانطلق تصوير المشاهد الأولى للعمل في آب الماضي تمهيداً لعرضه قريباً على إحدى القنوات والمنصات الإلكترونية. ويشارك في البطولة فدوى عابد، صدقي صخر، حسن مالك، فيما تتولى إخراجه مريم أبو عوف. (القاهرة24)
