كان يضع ضمادة.. ممثل مصري تعرض لإصابة خلال تصوير مسلسلة الجديد (صورة)

طمأن الفنان جمهوره بعد ظهوره بضماد في يده خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، مؤكداً أن الإصابة التي تعرّض لها أثناء تصوير مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" بسيطة ولا تستدعي القلق.

