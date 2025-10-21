27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
8
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بـ "البيجاما".. إطلالة نيكولا معوض في مهرجان الجونة تُثير الجدل (صور)
Lebanon 24
21-10-2025
|
00:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاجأ الممثل
نيكولا معوض
الحاضرين خلال حضوره اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة بإطلالة غير تقليدية أثناء مروره على السجادة الحمراء، حيث ارتدى "بيجاما" وأرفقها بحلق في أذنه اليسرى.
Advertisement
ومن المتعارف عليه ان نيكولا يحرص خلال مشاركاته في المهرجانات الفنية على إطلالات غير تقليدية.
مواضيع ذات صلة
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
Lebanon 24
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
21/10/2025 11:08:13
21/10/2025 11:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتدت فستانا مكشوفا مع حجاب شفاف.. بسمة بوسيل تُثير الجدل بإطلالتها في مهرجان البندقية (فيديو)
Lebanon 24
ارتدت فستانا مكشوفا مع حجاب شفاف.. بسمة بوسيل تُثير الجدل بإطلالتها في مهرجان البندقية (فيديو)
21/10/2025 11:08:13
21/10/2025 11:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة: ممثلة لبنانية شهيرة تثير الجدل بإطلالة جريئة
Lebanon 24
بالصورة: ممثلة لبنانية شهيرة تثير الجدل بإطلالة جريئة
21/10/2025 11:08:13
21/10/2025 11:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أن تجاهلته.. نيكولا معوّض يعلّق على الموقف المحرج مع دانييلا رحمة
Lebanon 24
بعد أن تجاهلته.. نيكولا معوّض يعلّق على الموقف المحرج مع دانييلا رحمة
21/10/2025 11:08:13
21/10/2025 11:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نيكولا معوض
الحمرا
معوض
كولا
جاما
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد فوزها باللقب.. ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تلفت الأنظار في آخر إطلالة والجمهور يشيد بها (صور)
Lebanon 24
بعد فوزها باللقب.. ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تلفت الأنظار في آخر إطلالة والجمهور يشيد بها (صور)
03:18 | 2025-10-21
21/10/2025 03:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما رُزق بتوأم من طليقته أصالة.. تصريح لافت لطارق العريان عن البنات
Lebanon 24
بعدما رُزق بتوأم من طليقته أصالة.. تصريح لافت لطارق العريان عن البنات
02:06 | 2025-10-21
21/10/2025 02:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يضع ضمادة.. ممثل مصري تعرض لإصابة خلال تصوير مسلسلة الجديد (صورة)
Lebanon 24
كان يضع ضمادة.. ممثل مصري تعرض لإصابة خلال تصوير مسلسلة الجديد (صورة)
23:00 | 2025-10-20
20/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق البوستر الأول لفيلم "أسد أسود" لمحمد رمضان
Lebanon 24
إطلاق البوستر الأول لفيلم "أسد أسود" لمحمد رمضان
16:48 | 2025-10-20
20/10/2025 04:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية جديدة.. فنان يدخل غرفة العناية مجددًا
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية جديدة.. فنان يدخل غرفة العناية مجددًا
16:28 | 2025-10-20
20/10/2025 04:28:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
14:34 | 2025-10-20
20/10/2025 02:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
11:13 | 2025-10-20
20/10/2025 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
13:00 | 2025-10-20
20/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
07:10 | 2025-10-20
20/10/2025 07:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تحت الأرض... إكتشاف سجن سريّ جديد في سوريا
Lebanon 24
تحت الأرض... إكتشاف سجن سريّ جديد في سوريا
09:00 | 2025-10-20
20/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:18 | 2025-10-21
بعد فوزها باللقب.. ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تلفت الأنظار في آخر إطلالة والجمهور يشيد بها (صور)
02:06 | 2025-10-21
بعدما رُزق بتوأم من طليقته أصالة.. تصريح لافت لطارق العريان عن البنات
23:00 | 2025-10-20
كان يضع ضمادة.. ممثل مصري تعرض لإصابة خلال تصوير مسلسلة الجديد (صورة)
16:48 | 2025-10-20
إطلاق البوستر الأول لفيلم "أسد أسود" لمحمد رمضان
16:28 | 2025-10-20
تعرّض لوعكة صحية جديدة.. فنان يدخل غرفة العناية مجددًا
15:40 | 2025-10-20
بعد شائعات المستشفى… مي كمال الدين تخرج عن صمتها
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
21/10/2025 11:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
21/10/2025 11:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
21/10/2025 11:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24