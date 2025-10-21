Advertisement

فنون ومشاهير

بـ "البيجاما".. إطلالة نيكولا معوض في مهرجان الجونة تُثير الجدل (صور)

Lebanon 24
21-10-2025 | 00:35
A-
A+
Doc-P-1431986-638966291328250154.jpg
Doc-P-1431986-638966291328250154.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فاجأ الممثل نيكولا معوض الحاضرين خلال حضوره اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة بإطلالة غير تقليدية أثناء مروره على السجادة الحمراء، حيث ارتدى "بيجاما" وأرفقها بحلق في أذنه اليسرى. 
Advertisement
 
 
 
 
 
ومن المتعارف عليه ان نيكولا يحرص خلال مشاركاته في المهرجانات الفنية على إطلالات غير تقليدية. 
 
مواضيع ذات صلة
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
lebanon 24
21/10/2025 11:08:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتدت فستانا مكشوفا مع حجاب شفاف.. بسمة بوسيل تُثير الجدل بإطلالتها في مهرجان البندقية (فيديو)
lebanon 24
21/10/2025 11:08:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: ممثلة لبنانية شهيرة تثير الجدل بإطلالة جريئة
lebanon 24
21/10/2025 11:08:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أن تجاهلته.. نيكولا معوّض يعلّق على الموقف المحرج مع دانييلا رحمة
lebanon 24
21/10/2025 11:08:13 Lebanon 24 Lebanon 24

نيكولا معوض

الحمرا

معوض

كولا

جاما

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:48 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:28 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:18 | 2025-10-21
02:06 | 2025-10-21
23:00 | 2025-10-20
16:48 | 2025-10-20
16:28 | 2025-10-20
15:40 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24