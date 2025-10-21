Advertisement

فنون ومشاهير

تزوّج مرتين وتطلق... فنان يتحدّث بحرقة قلب: إبني لا يعرفني وأعيش وحيداً

Lebanon 24
21-10-2025 | 05:37
عبّر الفنان المصري مصطفى هريدي عن ألمه، بسبب حرمانه من رؤية إبنه زين، البالغ من العمر 7 سنوات.
Advertisement
 
 
وقال هريدي خلال مقابلة، إنّ طليقته الأجنبيّة، غادرت مصر قبل 8 سنوات، عندما انفصلا، وحاول السفر إلى بلدها مرتين لرؤية إبنه، لكنه لم يتمكن من ذلك.
 
وأوضح أن زواجه كان متعجلا، وأنه يدفع حتى اليوم ثمن هذا القرار، وقال: "ابني لا يعرف ملامحي، ولم يحدث بيننا أي تواصل منذ أن غادر مع والدته".
وأعرب عن ألمه العميق وأمنيته الوحيدة حاليا بأن يرى ابنه ويحدث بينهما لقاء، ولو مرة واحدة.
كما كشف أنّه تزوّج مرّة ثانيّة، وأنّ زواجه دام 4 سنوات وانتهى بالطلاق أيضاً، وأشار إلى أنّه يعيش وحيداً الان بعد وفاة والده. (ارم نيوز)
 
 
 
المصري مصطفى

مصطفى هريدي

ارم نيوز

هريدي

مصري

ريدي

