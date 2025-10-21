خلال المباراة التي جمعت بفريق التضامن يوم أمس، رمى أحد اللاعبين عن طريق الخطأ، وأصاب المذيعة الرياضيّة في قناة الـ"أم تي في" غاييل في وجهها.

وعبّرت خوري عن ألمها بعد إصابتها بالكرة، لكنّها طمأنت محبيها عبر " "، وقالت لهم إنّها بخير.

وكتبت خوري: "أنا منيحة وصرت متل القردة، بس صراحة توجعت كتير".