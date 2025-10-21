Advertisement

فنون ومشاهير

"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)

Lebanon 24
21-10-2025 | 07:10
خلال المباراة التي جمعت الرياضي بيروت بفريق التضامن حراجل يوم أمس، رمى أحد اللاعبين الكرة عن طريق الخطأ، وأصاب المذيعة الرياضيّة في قناة الـ"أم تي في" غاييل خوري في وجهها.
وعبّرت خوري عن ألمها بعد إصابتها بالكرة، لكنّها طمأنت محبيها عبر "انستغرام"، وقالت لهم إنّها بخير.
 
 
وكتبت خوري: "أنا منيحة وصرت متل القردة، بس صراحة توجعت كتير".
 
 
 
 
 
 
 
الرياضي بيروت

انستغرام

قناة ال

الرياض

بيروت

رياضي

حراجل

الكرة

