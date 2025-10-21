على يدّ زوجها... شاعرة شهيرة تتعرّض للسرقة وهذا ما قالته بعد توقيفه



ألقت السلطات الاردنية القبض، على زوج الشاعرة ، وقد أعلنت الأخيرة عبر "إنستغرام"، أنها "لم تتعرض للاحتيال بل للسرقة من شخص كانت تثق به".

وقالت المساعيد: "تم إلقاء القبض عليه في فترة قياسية أقل من 48 ساعة، تمت المداهمة فجرا وتم ضبط مبلغ مليون و600 درهم من أصل 5 مليون درهم، ولا زالت التحقيقات جارية في محاولة ضبطهم".





وأضافت: "الغدر بهذه الطريقة قاتل، والله العظيم قاتل وما جزاء الإحسان إلا الإحسان أنا إنسانة كنت زينة مع هذا الإنسان، بصرف النظر من هو، بس ما كنت أستحق هذا التعامل، أنا صدمني الموقف، صدمني الغدر يلي صاير، مو سالفة فلوس، الفلوس تروح وتيجي".