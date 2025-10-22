Advertisement

فنون ومشاهير

ابنا نادين الراسي في ظهور نادر..أصبحا يشبهان والدهما جيسكار ابي نادر (صورة)

Lebanon 24
22-10-2025 | 00:40
احتفل الممثل جيسكار ابي نادر مؤخرا بعيد ميلاده.
ونشر جيسكار صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام أطل فيها برفقة ابنيه مارسيل وكارل وهم يحتفلون بالمناسبة، وعلّق عليها بالقول: "قوتي". 
 
 
 
ولفت المتابعون أن ابني جيسكار والممثلة نادين الراسي أصبحا شابين وسيمين ويشبهان والدهما.

يُذكر ان خلافات كبيرة وقعت منذ طلاق جيسكار من الممثلة نادين الراسي بشأن حضانة ابنيهما.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24