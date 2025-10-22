ابنا نادين الراسي في ظهور نادر..أصبحا يشبهان والدهما جيسكار ابي نادر (صورة)



ونشر جيسكار صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق أطل فيها برفقة ابنيه وكارل وهم يحتفلون بالمناسبة، وعلّق عليها بالقول: "قوتي". احتفل الممثل جيسكار مؤخرا بعيد ميلاده.ونشر جيسكار صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق أطل فيها برفقة ابنيه وكارل وهم يحتفلون بالمناسبة، وعلّق عليها بالقول: "قوتي".

ولفت المتابعون أن ابني جيسكار والممثلة أصبحا شابين وسيمين ويشبهان والدهما.



يُذكر ان خلافات كبيرة وقعت منذ طلاق جيسكار من بشأن حضانة ابنيهما.