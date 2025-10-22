28
فنون ومشاهير
نجمة شهيرة تخسر 36 مليون دولار.. هذا ما حصل معها (صورة)
Lebanon 24
22-10-2025
|
01:57
photos
بعد فشل علامتها التجارية الفاخرة للأزياء Fenty التي أطلقتها عام 2019 بالشراكة مع شركة LVMH، المالكة للعلامة
الفرنسية
الشهيرة
لوي فيتون
، كُشف ان النجمة العالمية ريهانا خسرت مبلغًا ضخمًا قدره 36 مليون دولار، وقد تم إغلاق المشروع في عام 2021 بعد عدم تحقيقه النجاح المتوقع.
وبحسب صحيفة "
ديلي
ميل"
البريطانية
، استثمرت ريهانا ما يقرب من 34 مليون دولار من خلال شركتها البريطانية Denim UK Holdings، وكانت تملك حصة بنسبة 49.99%، بينما ضخت LVMH مبلغًا مماثلًا. لكن قيود السفر بسبب جائحة
كورونا
منعتها من التواجد الفعلي في
باريس
أو زيارة المصانع في
إيطاليا
، وهو ما أثر في دورها كمصممة تشتهر بالتدخل المباشر في التفاصيل.
وعلى الرغم هذه الخسارة، فلا تزال ريهانا إحدى أنجح الفنانات في مجال الأعمال، فقد حصلت في عام 2022 على لقب أصغر مليارديرة عصامية في
أمريكا
، بثروة تبلغ 1.4 مليار دولار.
