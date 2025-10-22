صحتها تتدهور... فنانة توجّه نداء عاجلاً: لم اخذ الدواء منذ 3 أشهر

Advertisement

بعد توقف علاجها لمدة ثلاثة أشهر لعدم توفر الأدوية في المستشفيات، وجهت الفنانة ناني نداءً عاجلًا بسبب معاناتها مع أمراض القلب والسكري، وقالت إنّ صحتها تتدهور، وناشدت وزارة الصحى التدخل لمساعدتها.كذلك، تحدّثت سعد الدين عن صعوباتها المالية، وقيامها بعرض أثاث منزلها للبيع.