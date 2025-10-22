Advertisement

فنون ومشاهير

صحتها تتدهور... فنانة توجّه نداء عاجلاً: لم اخذ الدواء منذ 3 أشهر

Lebanon 24
22-10-2025 | 06:55
بعد توقف علاجها لمدة ثلاثة أشهر لعدم توفر الأدوية في المستشفيات، وجهت الفنانة المصرية ناني سعد الدين نداءً عاجلًا بسبب معاناتها مع أمراض القلب والسكري، وقالت إنّ صحتها تتدهور، وناشدت وزارة الصحى التدخل لمساعدتها.
كذلك، تحدّثت سعد الدين عن صعوباتها المالية، وقيامها بعرض أثاث منزلها للبيع.
 
 
