مستعرضة رشاقتها... نادية الجندي تثير الجدل بإطلالة أنيقة وجذابة (صورة)
Lebanon 24
22-10-2025
|
23:00
photos
شاركت النجمة
نادية الجندي
جمهورها أحدث إطلالة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، حيث نشرت صورة ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة، مستعرضة رشاقتها.
ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين عبّروا في تعليقاتهم عن إعجابهم بجمالها وحيويتها، مؤكدين أنها ما زالت تحافظ على تألقها المعتاد.
تفاعل المتابعين مع الإطلالة وجاءت التعليقات، كالتالي: "تعجز الكلمات عن وصفك"، "ما هذا الجمال"، "قمر وجميلة"، "حلوة الحلويات".
يُذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي كانت من خلال مسلسل "
سكر زيادة
"، الذي شاركها بطولته كل من
نبيلة عبيد
،
سميحة أيوب
، وهالة فاخر، وعُرض عام 2020.
