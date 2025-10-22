مستعرضة رشاقتها... نادية الجندي تثير الجدل بإطلالة أنيقة وجذابة (صورة)

Advertisement

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين عبّروا في تعليقاتهم عن إعجابهم بجمالها وحيويتها، مؤكدين أنها ما زالت تحافظ على تألقها المعتاد.تفاعل المتابعين مع الإطلالة وجاءت التعليقات، كالتالي: "تعجز الكلمات عن وصفك"، "ما هذا الجمال"، "قمر وجميلة"، "حلوة الحلويات".يُذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي كانت من خلال مسلسل " "، الذي شاركها بطولته كل من ، ، وهالة فاخر، وعُرض عام 2020.