Advertisement

فنون ومشاهير

نجم ينجو من محاولة طعن.. فمن هو؟

Lebanon 24
23-10-2025 | 06:35
A-
A+
Doc-P-1433049-638968234769638638.jpeg
Doc-P-1433049-638968234769638638.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرض مغني الراب شون "ديدي" كومبس لمحاولة طعن داخل سجن "إم دي سي" في بروكلين، وفق ما كشف أصدقاء مقربون.
Advertisement

وقال شارلوتشي فيني، صديق ديدي منذ أكثر من 30 عامًا ومؤسس شركة Bad Boys للتسجيلات، إن نجم الموسيقى البالغ 55 عامًا استيقظ ليجد سكينًا موجهًا إلى حلقه أثناء نومه، مضيفًا أن الحادث يهدف على الأرجح للترهيب أكثر من القتل: "لو أراد هذا الرجل إيذاءه لكان الأمر انتهى في ثانية واحدة. هذا كان تحذيرًا فقط".

وأشار فريق ديدي القانوني إلى تصاعد التهديدات بالعنف خلال محاكمته بتهمة الاتجار بالجنس، مؤكداً أن أحد نزلاء السجن حاول تهديده بسكين أو شفرة حلاقة قبل تدخل الحراس، بهدف كسب "الهيبة" عبر إيذاء ديدي.

ويذكر أن الفنان محتجز منذ أيلول 2024 في بروكلين، ويواجه محاكمة تتعلق بالاتجار بالجنس والابتزاز، وقد أُدين مؤخرًا بتهمتي نقل لأغراض الدعارة، بينما بُرئ من تهمتي التآمر للابتزاز والاتجار بالجنس. ويعمل فريقه القانوني على نقله إلى منشأة أقل خطورة تسمح له بالالتحاق بمركز لإعادة التأهيل من المخدرات والحفاظ على التواصل مع عائلته، وفق توجيهات القاضي أرون سوبرامانيان. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: التقديرات تتعزز في إسرائيل بأن قياديي حماس نجوا من محاولة الاغتيال
lebanon 24
23/10/2025 17:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نجاة صليبا تحذر: أي محاولة لإطلاق سراح سلامة جريمة في حق اللبنانيين
lebanon 24
23/10/2025 17:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24
عشرينية طرقت بابها وحاولت قتلها.. مسنّة تنجو من محاولة سرقة!
lebanon 24
23/10/2025 17:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24
منتخب نيجيريا ينجو من كارثة جوية بعد تحطم زجاج الطائرة
lebanon 24
23/10/2025 17:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24

مركز لإعادة التأهيل

ثانية واحدة

ارم نيوز

بروكلين

راماني

الهيبة

دي سي

شارل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:11 | 2025-10-23
05:47 | 2025-10-23
04:30 | 2025-10-23
03:52 | 2025-10-23
03:30 | 2025-10-23
02:16 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24