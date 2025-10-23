نجم ينجو من محاولة طعن.. فمن هو؟

Advertisement

تعرض مغني الراب شون "ديدي" كومبس لمحاولة طعن داخل سجن "إم " في ، وفق ما كشف أصدقاء مقربون.وقال شارلوتشي فيني، صديق ديدي منذ أكثر من 30 عامًا ومؤسس شركة Bad Boys للتسجيلات، إن نجم الموسيقى البالغ 55 عامًا استيقظ ليجد سكينًا موجهًا إلى حلقه أثناء نومه، مضيفًا أن الحادث يهدف على الأرجح للترهيب أكثر من القتل: "لو أراد هذا الرجل إيذاءه لكان الأمر انتهى في . هذا كان تحذيرًا فقط".وأشار فريق ديدي القانوني إلى تصاعد التهديدات بالعنف خلال محاكمته بتهمة الاتجار بالجنس، مؤكداً أن أحد نزلاء السجن حاول تهديده بسكين أو شفرة حلاقة قبل تدخل الحراس، بهدف كسب " " عبر إيذاء ديدي.ويذكر أن الفنان محتجز منذ أيلول 2024 في بروكلين، ويواجه محاكمة تتعلق بالاتجار بالجنس والابتزاز، وقد أُدين مؤخرًا بتهمتي نقل لأغراض الدعارة، بينما بُرئ من تهمتي التآمر للابتزاز والاتجار بالجنس. ويعمل فريقه القانوني على نقله إلى منشأة أقل خطورة تسمح له بالالتحاق بمركز لإعادة التأهيل من المخدرات والحفاظ على التواصل مع عائلته، وفق توجيهات القاضي سوبرامانيان. (ارم نيوز)