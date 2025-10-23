29
نجم ينجو من محاولة طعن.. فمن هو؟
23-10-2025
06:35
تعرض مغني الراب شون "ديدي" كومبس لمحاولة طعن داخل سجن "إم
دي سي
" في
بروكلين
، وفق ما كشف أصدقاء مقربون.
وقال شارلوتشي فيني، صديق ديدي منذ أكثر من 30 عامًا ومؤسس شركة Bad Boys للتسجيلات، إن نجم الموسيقى البالغ 55 عامًا استيقظ ليجد سكينًا موجهًا إلى حلقه أثناء نومه، مضيفًا أن الحادث يهدف على الأرجح للترهيب أكثر من القتل: "لو أراد هذا الرجل إيذاءه لكان الأمر انتهى في
ثانية واحدة
. هذا كان تحذيرًا فقط".
وأشار فريق ديدي القانوني إلى تصاعد التهديدات بالعنف خلال محاكمته بتهمة الاتجار بالجنس، مؤكداً أن أحد نزلاء السجن حاول تهديده بسكين أو شفرة حلاقة قبل تدخل الحراس، بهدف كسب "
الهيبة
" عبر إيذاء ديدي.
ويذكر أن الفنان محتجز منذ أيلول 2024 في بروكلين، ويواجه محاكمة تتعلق بالاتجار بالجنس والابتزاز، وقد أُدين مؤخرًا بتهمتي نقل لأغراض الدعارة، بينما بُرئ من تهمتي التآمر للابتزاز والاتجار بالجنس. ويعمل فريقه القانوني على نقله إلى منشأة أقل خطورة تسمح له بالالتحاق بمركز لإعادة التأهيل من المخدرات والحفاظ على التواصل مع عائلته، وفق توجيهات القاضي
أرون
سوبرامانيان. (ارم نيوز)
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: التقديرات تتعزز في إسرائيل بأن قياديي حماس نجوا من محاولة الاغتيال
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: التقديرات تتعزز في إسرائيل بأن قياديي حماس نجوا من محاولة الاغتيال
نجاة صليبا تحذر: أي محاولة لإطلاق سراح سلامة جريمة في حق اللبنانيين
نجاة صليبا تحذر: أي محاولة لإطلاق سراح سلامة جريمة في حق اللبنانيين
عشرينية طرقت بابها وحاولت قتلها.. مسنّة تنجو من محاولة سرقة!
عشرينية طرقت بابها وحاولت قتلها.. مسنّة تنجو من محاولة سرقة!
منتخب نيجيريا ينجو من كارثة جوية بعد تحطم زجاج الطائرة
منتخب نيجيريا ينجو من كارثة جوية بعد تحطم زجاج الطائرة
مبادرة إنسانية.. نجمة تخطط لإنشاء قرية لرعاية الأيتام في غزة
مبادرة إنسانية.. نجمة تخطط لإنشاء قرية لرعاية الأيتام في غزة
مأساة.. جديد مهى فتوني
مأساة.. جديد مهى فتوني
بسبب كلب.. زينة أمام النيابة
بسبب كلب.. زينة أمام النيابة
بعد اتهامها بالسخرية من لبلبة.. هذا ما قالته الهام شاهين
بعد اتهامها بالسخرية من لبلبة.. هذا ما قالته الهام شاهين
القضاء ينصف شيرين ويغلق ملف الخلافات نهائيًا
القضاء ينصف شيرين ويغلق ملف الخلافات نهائيًا
الأكثر قراءة
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
صحيفة أميركية تكشف: مقاتلون من هذه الدولة يحاربون من أجل روسيا في أوكرانيا
صحيفة أميركية تكشف: مقاتلون من هذه الدولة يحاربون من أجل روسيا في أوكرانيا
معلومة جديدة عن بشار الأسد وأحمد الشرع.. ماذا كشفت؟
معلومة جديدة عن بشار الأسد وأحمد الشرع.. ماذا كشفت؟
أيضاً في فنون ومشاهير
مبادرة إنسانية.. نجمة تخطط لإنشاء قرية لرعاية الأيتام في غزة
مأساة.. جديد مهى فتوني
بسبب كلب.. زينة أمام النيابة
بعد اتهامها بالسخرية من لبلبة.. هذا ما قالته الهام شاهين
القضاء ينصف شيرين ويغلق ملف الخلافات نهائيًا
تامر حسني يُثير الجدل في عيد ميلاد ابنه.. هل من خلاف مع بسمة بوسيل؟
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطور إغناطيوس مالويان
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
