تامر حسني يخضع لعملية جراحية بعد إصابة خلال التمارين الرياضية

خضع النجم لعملية جراحية في يده بسبب تمرينه في الصالة الرياضية " الجيم"، ونشر صورة عبر حسابه على فيس بوك يحكى ما حدث له.وكتب تامر حسنى، قائلا:"يا صباح الهنا للي كان بيسأل ومهتم كتر ألف خيرك دي عملية بسيطة في بسبب إني قررت أخس 15 كيلو وغيرت شكل الرياضة خالص بقيت بلعب ألعاب تانية تماماً كلها fitness بس والحماس خدني شوية واتصابت فحصل اللي حصل والحمد لله ‏كنت بلبس اللي في دراعي دي شوية وبشيلها بس خلاص النهاردة بالليل هشيلها خالص وشكراً حبايب قلبي على اهتمامكم يارب مشوفش فيكم أي سوء".(اليوم السابع)