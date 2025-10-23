26
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
12
o
بشري
21
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تامر حسني يخضع لعملية جراحية بعد إصابة خلال التمارين الرياضية
Lebanon 24
23-10-2025
|
10:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
خضع النجم
تامر حسنى
لعملية جراحية في يده بسبب تمرينه في الصالة الرياضية " الجيم"، ونشر صورة عبر حسابه على فيس بوك يحكى ما حدث له.
Advertisement
وكتب تامر حسنى، قائلا:"يا صباح الهنا للي كان بيسأل ومهتم كتر ألف خيرك دي عملية بسيطة في
دراعي
بسبب إني قررت أخس 15 كيلو وغيرت شكل الرياضة خالص بقيت بلعب ألعاب تانية تماماً كلها fitness بس والحماس خدني شوية واتصابت فحصل اللي حصل والحمد لله كنت بلبس اللي في دراعي دي شوية وبشيلها بس خلاص النهاردة بالليل هشيلها خالص وشكراً حبايب قلبي على اهتمامكم يارب مشوفش فيكم أي سوء".
(اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
يخضع للعلاج منذ فترة.. تامر حسني تعرّض لإصابة وهو في المستشفى
Lebanon 24
يخضع للعلاج منذ فترة.. تامر حسني تعرّض لإصابة وهو في المستشفى
23/10/2025 20:08:00
23/10/2025 20:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ساندي تجري عملية جراحية بعد معاناة تنفسية أثرت على صوتها
Lebanon 24
ساندي تجري عملية جراحية بعد معاناة تنفسية أثرت على صوتها
23/10/2025 20:08:00
23/10/2025 20:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة... إصابة لاعب المُنتخب البرازيليّ بمرض السرطان
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة... إصابة لاعب المُنتخب البرازيليّ بمرض السرطان
23/10/2025 20:08:00
23/10/2025 20:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الدفاع الخليجي المشترك: تنفيذ تمارين بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال 3 أشهر
Lebanon 24
مجلس الدفاع الخليجي المشترك: تنفيذ تمارين بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال 3 أشهر
23/10/2025 20:08:00
23/10/2025 20:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تامر حسنى
تامر حسني
الرياض
رياضي
دراعي
رياض
شويت
حماس
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيم كارداشيان تُعلن عن إصابتها بمرض دماغي خطير... ما علاقة زوجها السابق؟
Lebanon 24
كيم كارداشيان تُعلن عن إصابتها بمرض دماغي خطير... ما علاقة زوجها السابق؟
12:56 | 2025-10-23
23/10/2025 12:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مُقدّم برامج شهير تلقى خبراً مفاجئاً جدّاً... ماذا فعلت زوجته؟
Lebanon 24
مُقدّم برامج شهير تلقى خبراً مفاجئاً جدّاً... ماذا فعلت زوجته؟
11:41 | 2025-10-23
23/10/2025 11:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مبادرة إنسانية.. نجمة تخطط لإنشاء قرية لرعاية الأيتام في غزة
Lebanon 24
مبادرة إنسانية.. نجمة تخطط لإنشاء قرية لرعاية الأيتام في غزة
08:11 | 2025-10-23
23/10/2025 08:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم ينجو من محاولة طعن.. فمن هو؟
Lebanon 24
نجم ينجو من محاولة طعن.. فمن هو؟
06:35 | 2025-10-23
23/10/2025 06:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة.. جديد مهى فتوني
Lebanon 24
مأساة.. جديد مهى فتوني
05:47 | 2025-10-23
23/10/2025 05:47:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
15:34 | 2025-10-22
22/10/2025 03:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
15:21 | 2025-10-22
22/10/2025 03:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
01:44 | 2025-10-23
23/10/2025 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة جديدة عن بشار الأسد وأحمد الشرع.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
معلومة جديدة عن بشار الأسد وأحمد الشرع.. ماذا كشفت؟
14:08 | 2025-10-22
22/10/2025 02:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:56 | 2025-10-23
كيم كارداشيان تُعلن عن إصابتها بمرض دماغي خطير... ما علاقة زوجها السابق؟
11:41 | 2025-10-23
مُقدّم برامج شهير تلقى خبراً مفاجئاً جدّاً... ماذا فعلت زوجته؟
08:11 | 2025-10-23
مبادرة إنسانية.. نجمة تخطط لإنشاء قرية لرعاية الأيتام في غزة
06:35 | 2025-10-23
نجم ينجو من محاولة طعن.. فمن هو؟
05:47 | 2025-10-23
مأساة.. جديد مهى فتوني
04:30 | 2025-10-23
بسبب كلب.. زينة أمام النيابة
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
23/10/2025 20:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
23/10/2025 20:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
23/10/2025 20:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24