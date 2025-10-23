بالصورة... زواج فنانة شهيرة من منتج وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منها

انتشر خبرٌ حول زواج الفنانة المصريّة من المنتج أحمد الجنايني.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مقرب من شلبي أنه خلال الأشهر القليلة الماضية نشأت صداقة قوية بينها وبين الجنايني، بعدما حلت ضيفة على أحد البرامج الحوارية التي ينتجها.



وأضاف المصدر أنه أثناء تصوير هذا اللقاء، نشأت بين الاثنين صداقة قوية وأصبحا يلتقيان بين الحين والآخر في عدد من الأماكن العامة، لكن لم تخبر منة أحداً من أصدقائها المقربين بزواجها. (العربية)