عارضة أزياء شهيرة جدّاً تفاجىء والدتها: في هذا المكان فقدت عذريتي

كشفت عارضة الأزياء الأميركية الشهيرة تفاصيل من حياتها الجنسية لأول مرة أمام والدتها، وقالت إنها فقدت عذريتها في غرفة نومها القديمة مع أحد الشبان.

وصُدمت والدتها كريس وقالت: "أين كنت بحق الجحيم؟!"

لكن كيندال كانت تمازح والدتها، واعترفت لاحقا أنها فقدت عذريتها في منزل الشاب. (روسيا اليوم)