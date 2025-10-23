24
عارضة أزياء شهيرة جدّاً تفاجىء والدتها: في هذا المكان فقدت عذريتي
Lebanon 24
23-10-2025
|
16:11
A-
A+
كشفت عارضة الأزياء الأميركية الشهيرة
كيندال جينر
تفاصيل من حياتها الجنسية لأول مرة أمام والدتها، وقالت إنها فقدت عذريتها في غرفة نومها القديمة مع أحد الشبان.
وصُدمت والدتها كريس وقالت: "أين كنت بحق الجحيم؟!"
لكن كيندال كانت تمازح والدتها، واعترفت لاحقا أنها فقدت عذريتها في منزل الشاب. (روسيا اليوم)
