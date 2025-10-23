Advertisement

فنون ومشاهير

عارضة أزياء شهيرة جدّاً تفاجىء والدتها: في هذا المكان فقدت عذريتي

Lebanon 24
23-10-2025 | 16:11
كشفت عارضة الأزياء الأميركية الشهيرة كيندال جينر تفاصيل من حياتها الجنسية لأول مرة أمام والدتها، وقالت إنها فقدت عذريتها في غرفة نومها القديمة مع أحد الشبان.
وصُدمت والدتها كريس وقالت: "أين كنت بحق الجحيم؟!"
 
 
لكن كيندال كانت تمازح والدتها، واعترفت لاحقا أنها فقدت عذريتها في منزل الشاب. (روسيا اليوم)
 
 
 
