دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)

أطلق الفنان الشاب ، نجل الفنان ، أحدث أعماله الغنائية المصوّرة بعنوان "إلى أبي"، كرسالة عاطفية مباشرة موجّهة إلى والده في مبادرة دعم معنوية لافتة.

Advertisement

طُرحت الأغنية حصريًا عبر قناة محمد شاكر الرسمية على ، ولاقت تفاعلًا بارزًا من الجمهور خلال الساعات الأولى.



كتبت ولحّنت الأغنية الفنانة جمال، فيما قدّم حسام الصعبي التوزيع الموسيقي، وأخرجها المخرج جاد الصعبي.