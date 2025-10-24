Advertisement

دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)

24-10-2025 | 03:09
أطلق الفنان الشاب محمد شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، أحدث أعماله الغنائية المصوّرة بعنوان "إلى أبي"، كرسالة عاطفية مباشرة موجّهة إلى والده في مبادرة دعم معنوية لافتة.
طُرحت الأغنية حصريًا عبر قناة محمد شاكر الرسمية على يوتيوب، ولاقت تفاعلًا بارزًا من الجمهور خلال الساعات الأولى.

كتبت ولحّنت الأغنية الفنانة جمانة جمال، فيما قدّم حسام الصعبي التوزيع الموسيقي، وأخرجها المخرج جاد الصعبي.
 
