Advertisement

فنون ومشاهير

كيف عبّرت نادين نسيب نجيم عن العمل الرمضاني الأول مع ظافر العابدين؟

Lebanon 24
25-10-2025 | 16:12
A-
A+
Doc-P-1434026-638970276361588267.png
Doc-P-1434026-638970276361588267.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تترقّب الساحة الدرامية العربية عرض مسلسل جديد يجمع نادين نسيب نجيم وظافر العابدين في رمضان 2026، في أول تعاون بينهما. العمل من إنتاج "الصباح إخوان" وإخراج أمين درّة، ويأتي بطابع رومانسي مشوّق مع جرعة لافتة من الجرأة الفنية.
Advertisement

أعربت نادين نجيم عن حماسها، مؤكدة أن القصة تمزج "جرأة جميلة" بمشاعر حب عميقة وتقلبات درامية، وأن الشخصية التي تقدّمها "مختلفة كليًا" وستفاجئ الجمهور. من جانبه، عبّر ظافر العابدين عن تقديره لموهبتها وتشوقه للعمل معها، فيما أشار المخرج أمين درّة إلى أن المسلسل يدور حول امرأة غير تقليدية تواجه صراعات معقدة، وأن ظافر سيؤدي دوره باللهجة اللبنانية لإضفاء مزيد من الواقعية.

تكشف نجيم عن عودتها للتعاون مع زينة مكي بعد غياب، موضحة أنها رشّحتها لقراءة النص وأن مكي وافقت بحماس بعدما وجدت الدور مناسبًا. ويؤكد درّة أن التحضيرات مكثفة لتقديم تجربة تليق بتوقعات الجمهور في أول دخول له سباق الدراما الرمضانية.

ينتظر أن يجمع المسلسل بين الدراما الاجتماعية والرومانسية المشوّقة، مع رهان على chemistry النجمين وشخصياتهما المركّبة، ما يجعله من أبرز الأعمال المنتظرة في موسم رمضان المقبل. (العين)
مواضيع ذات صلة
للمرة الأولى... نادين نسيب نجيم وظافر العابدين معًا في مسلسل جديد بعنوان "ممكن"
lebanon 24
26/10/2025 07:05:08 Lebanon 24 Lebanon 24
من بينها نادين نسيب نجيم وظافر العابدين.. ثنائيات ستُشعل المنافسة في رمضان 2026
lebanon 24
26/10/2025 07:05:08 Lebanon 24 Lebanon 24
أبرز أنوثتها.. نادين نسيب نجيم بفستان جريء شاهدوا كيف بدت (صور)
lebanon 24
26/10/2025 07:05:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بـ "بيجاما".. نادين نسيب نجيم تلفت الأنظار في الرياض وهذا سعر إطلالتها (صور)
lebanon 24
26/10/2025 07:05:08 Lebanon 24 Lebanon 24

نادين نسيب نجيم

نادين نجيم

نادين نسيب

اللبنانية

زينة مكي

العابدين

الرمضان

الرومان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:00 | 2025-10-26
17:45 | 2025-10-25
16:59 | 2025-10-25
16:46 | 2025-10-25
14:59 | 2025-10-25
13:38 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24