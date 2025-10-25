22
كيف عبّرت نادين نسيب نجيم عن العمل الرمضاني الأول مع ظافر العابدين؟
Lebanon 24
25-10-2025
|
16:12
A-
A+
تترقّب الساحة الدرامية العربية عرض مسلسل جديد يجمع
نادين نسيب نجيم
وظافر
العابدين
في
رمضان
2026، في أول تعاون بينهما. العمل من إنتاج "الصباح إخوان" وإخراج أمين درّة، ويأتي بطابع رومانسي مشوّق مع جرعة لافتة من الجرأة الفنية.
أعربت
نادين نجيم
عن حماسها، مؤكدة أن القصة تمزج "جرأة جميلة" بمشاعر حب عميقة وتقلبات درامية، وأن الشخصية التي تقدّمها "مختلفة كليًا" وستفاجئ الجمهور. من جانبه، عبّر ظافر العابدين عن تقديره لموهبتها وتشوقه للعمل معها، فيما أشار المخرج أمين درّة إلى أن المسلسل يدور حول امرأة غير تقليدية تواجه صراعات معقدة، وأن ظافر سيؤدي دوره باللهجة
اللبنانية
لإضفاء مزيد من الواقعية.
تكشف نجيم عن عودتها للتعاون مع
زينة مكي
بعد غياب، موضحة أنها رشّحتها لقراءة النص وأن مكي وافقت بحماس بعدما وجدت الدور مناسبًا. ويؤكد درّة أن التحضيرات مكثفة لتقديم تجربة تليق بتوقعات الجمهور في أول دخول له سباق الدراما الرمضانية.
ينتظر أن يجمع المسلسل بين الدراما الاجتماعية والرومانسية المشوّقة، مع رهان على chemistry النجمين وشخصياتهما المركّبة، ما يجعله من أبرز الأعمال المنتظرة في موسم رمضان المقبل. (العين)
