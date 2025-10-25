Advertisement

فنون ومشاهير

هل تذكرون نجوم نيكلوديون.. أين أصبحوا اليوم؟ (صور)

Lebanon 24
25-10-2025 | 16:59
سواء كنت من مُحبي برنامج "أول ذات" في طفولتك أو تابعتَ بعضًا من أحدث البرامج الناجحة مثل "فيكتوريوس" ، فقد كانت نيكلوديون بمثابة منصة انطلاق لبعضٍ من أشهر برامج الأطفال التلفزيونية ، والتي عرّفتنا على موجةٍ من نجوم الأطفال البارزين. ساهم هؤلاء الفنانون متعددو المواهب - الذين غالبًا ما كانوا يرقصون ويغنون إلى جانب التمثيل - في دفع هذه البرامج إلى النجومية واكتساب شعبيةٍ واسعةٍ بين جمهور الشبكة الواسع. بينما تراجع بعضهم عن الساحة الفنية، واصل آخرون مسيرتهم الفنية الرائعة. من نجمات نتفليكس الرائدات إلى النجوم الذين استبدلوا دلاء الطين بأفلام ناجحة، نلقي نظرة على بعضٍ من أبرز نجوم الأطفال في عصر نيكلوديون الذهبي وما يقدمونه اليوم.
ميراندا كوسجروف
ميراندا كوسجروف

برقت أولًا في "مدرسة الروك" ثم خطفت الأضواء في "دريك وجوش" و"آي كارلي" التي جعلتها الأعلى أجرًا بين ممثلي الأطفال. قدّمت ألبوم "Sparks Fly"، وأدّت صوت مارغو في "Despicable Me"، واستضافت برنامج "مهمة لا تُقهر". بعد عودة "آي كارلي" على باراماونت (2021–2023)، ظهرت حديثًا في الكوميديا الرومانسية "Paris Is (Wrong) Texas" على نتفليكس (2025).
جوش بيك

جوش بيك

انطلق من "عرض أماندا" ثم "دريك وجوش"، وواصل بالصوت في "Ice Age" وبـ"سلاحف النينجا" على نيكلوديون. شوهد في "أوبنهايمر" (2023) وفيلم "Summer Camp" (2024)، وأيّد علنًا شهادات الناجين الواردة في وثائقي "Quiet on Set" (2024).
جينيت مكوردي

جينيت مكوردي

اشتهرت بشخصية سام في "آي كارلي" ثم بطلة "Sam & Cat" إلى جانب أريانا غراندي. اتجهت للكتابة والإخراج بعد ألبومها الأول، فقفز اسمها مع مذكرات "أنا سعيدة بوفاة أمي" (2022) التي تُحوَّل حاليًا لسلسلة، وتستعد لروايتها الأولى "Half His Age" في 2026.
جيمي لين سبيرز

جيمي لين سبيرز

من "All That" إلى بطولة "Zoey 101"، ثم توقّف قصير بعد الأمومة. عادت بمسار غنائي وبرامج واقع في 2023، وقدّمت فيلم الجزء الثاني "Zoey 102". تظهر راهنًا في "Sweet Magnolias" على نتفليكس بانتظار موسم خامس في 2026.
كينان تومسون

كينان تومسون

أحد أعمدة "All That" ثم "كينان وكيل"، وانتقل ليصبح أطول أعضاء "SNL" بقاءً منذ 2003. قاد مسلسل "Kenan" سابقًا ويشارك في موسم SNL الحادي والخمسين، وعلّق على وثائقي "Quiet on Set" مؤكدًا أهمية المحاسبة.
فيكتوريا جاستس

فيكتوريا جاستس

برزت في "Zoey 101" ثم قادت "Victorious" وقدّمت أفلامًا على الشبكة. اتجهت للموسيقى وواصلت بأعمال رومانسية على نتفليكس مثل "Afterlife of the Party" (2021) و"A Perfect Pairing" (2022)، وشاركت مؤخرًا في مسلسل قصير مشتق من "Suits" بعنوان "Suits: LA" (2025).
<a class='entities-links' href='/entity/1013689120/إليزابيث/ar/1?utm_term=PublicFigures-إليزابيث&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-إليزابيث&id=2350&catid=0&pagetype=PublicFigures'>إليزابيث</a> جيليس

إليزابيث جيليس

من برودواي إلى "Victorious" بصفتها جايد، وأداء صوتي في "Winx Club". لمع نجمها بطلةً في إعادة "Dynasty" (2017–2022)، وأصدرت ألبومًا احتفاليًا (2023)، وأنهت مؤخرًا دور أودري في إعادة "Little Shop of Horrors" على برودواي.
كيكي <a class='entities-links' href='/entity/1637356901/بالمر/ar/1?utm_term=PublicFigures-بالمر&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-بالمر&id=121389&catid=0&pagetype=PublicFigures'>بالمر</a>

كيكي بالمر

بطلة "True Jackson, VP" بعد "Akeelah and the Bee"، وشاركت في "Winx" و"Rags". صنعت تاريخًا كسندريلا أولى لأميركيات أفريقيات على برودواي، وقدّمت ألبومات "Big Boss" (2023) و"Just Keke" (2025). من أحدث أدوارها "Nope" (2022) و"Somebody’s Days" (2025). 
(HELLO MAGAZINE)
