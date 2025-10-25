هل تذكرون نجوم نيكلوديون.. أين أصبحوا اليوم؟ (صور)

برقت أولًا في "مدرسة الروك" ثم خطفت الأضواء في " وجوش" و"آي كارلي" التي جعلتها الأعلى أجرًا بين ممثلي الأطفال. قدّمت ألبوم "Sparks Fly"، وأدّت صوت مارغو في "Despicable Me"، واستضافت برنامج "مهمة لا تُقهر". بعد عودة "آي كارلي" على باراماونت (2021–2023)، ظهرت حديثًا في الكوميديا الرومانسية "Paris Is (Wrong) Texas" على نتفليكس (2025).انطلق من "عرض أماندا" ثم "دريك وجوش"، وواصل بالصوت في "Ice Age" وبـ"سلاحف النينجا" على نيكلوديون. شوهد في "أوبنهايمر" (2023) وفيلم "Summer Camp" (2024)، وأيّد علنًا شهادات الناجين الواردة في وثائقي "Quiet on Set" (2024).اشتهرت بشخصية سام في "آي كارلي" ثم بطلة "Sam & Cat" إلى جانب غراندي. اتجهت للكتابة والإخراج بعد ألبومها الأول، فقفز اسمها مع مذكرات "أنا سعيدة بوفاة أمي" (2022) التي تُحوَّل حاليًا لسلسلة، وتستعد لروايتها الأولى "Half His Age" في 2026.من "All That" إلى بطولة "Zoey 101"، ثم توقّف قصير بعد الأمومة. عادت بمسار غنائي وبرامج واقع في 2023، وقدّمت فيلم الجزء الثاني "Zoey 102". تظهر راهنًا في "Sweet Magnolias" على نتفليكس بانتظار موسم خامس في 2026.أحد أعمدة "All That" ثم "كينان وكيل"، وانتقل ليصبح أطول أعضاء "SNL" بقاءً منذ 2003. قاد مسلسل "Kenan" سابقًا ويشارك في موسم SNL الحادي والخمسين، وعلّق على وثائقي "Quiet on Set" مؤكدًا أهمية المحاسبة.برزت في "Zoey 101" ثم قادت "Victorious" وقدّمت أفلامًا على الشبكة. اتجهت للموسيقى وواصلت بأعمال رومانسية على نتفليكس مثل "Afterlife of the Party" (2021) و"A Perfect Pairing" (2022)، وشاركت مؤخرًا في مسلسل قصير مشتق من "Suits" بعنوان "Suits: LA" (2025).من برودواي إلى "Victorious" بصفتها جايد، وأداء صوتي في "Winx Club". لمع نجمها بطلةً في إعادة "Dynasty" (2017–2022)، وأصدرت ألبومًا احتفاليًا (2023)، وأنهت مؤخرًا دور أودري في إعادة "Little Shop of Horrors" على برودواي.بطلة "True Jackson, VP" بعد "Akeelah and the Bee"، وشاركت في "Winx" و"Rags". صنعت تاريخًا كسندريلا أولى لأميركيات أفريقيات على برودواي، وقدّمت ألبومات "Big Boss" (2023) و"Just Keke" (2025). من أحدث أدوارها "Nope" (2022) و"Somebody’s Days" (2025).