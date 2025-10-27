بحضور نخبة من نجوم الدراما العربية... شركة "الصباح إخوان" تحتفل بذكرى تأسيسها الـ71

Advertisement

انطلق الحفل بعرض بصري مؤثر استعرض المفصلية في مسيرة الشركة منذ تأسيسها عام 1954 على يد الراحل صباح الصباح، مرورًا بمرحلة الازدهار في الإنتاجين اللبناني والمصري، وصولًا إلى ريادتها في الدراما العربية الحديثة.وتضمّن لقطات أرشيفية نادرة من أبرز الأعمال التي شكّلت بصمة "الصباح إخوان"، مثل ، عشق العيون، سنعود بعد قليل، علاقات خاصة وتيمور وشفيقة، وغيرها من المسلسلات التي رسّخت مكانة الشركة كإحدى الدعائم الأساسية في تطور الدراما العربية.وحضر الاحتفال عدد كبير من النجوم وصنّاع الدراما، من بينهم: أحمد السقا، عمرو سعد، أحمد مالك، كريم فهمي، وليد توفيق، إلهام ، كاريس بشار، ، قصي خولي، ، دانييلا رحمة، ووسام صليبا، إلى جانب وجوه فنية وإعلامية شكّلت بحضورها لوحة فنية تحتفي بتاريخ الشركة ومسيرتها.وفي كلمته، عبّر المنتج صادق الصباح عن اعتزازه بإرث الشركة، قائلاً: "وبكل لحظة مجد وتعب بنشوف مرايه رحلتنا... الرحلة اللي بتقول إنو الحلم ما بيموت، وإنو النجاح ما بيتورّث، بينصنع بشغف وإصرار كل يوم من جديد. اليوم خي علي وأنا الجيل الثالث بمسيرة الشركة، وبيناتكم أنور وسفين الجيل الرابع، واقفين كلنا على أكتاف ".