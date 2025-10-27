21
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بحضور نخبة من نجوم الدراما العربية... شركة "الصباح إخوان" تحتفل بذكرى تأسيسها الـ71
Lebanon 24
27-10-2025
|
17:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت شركة "الصباح إخوان" – Cedars Art Production مساء اليوم بمرور 71 عامًا على تأسيسها، ضمن فعاليات معرض Divas: من أم كلثوم إلى داليدا في متحف سرسق، وذلك برعاية
وزير الإعلام
بول
مرقص
.
Advertisement
انطلق الحفل بعرض بصري مؤثر استعرض
المحطات
المفصلية في مسيرة الشركة منذ تأسيسها عام 1954 على يد الراحل صباح
فخري
الصباح، مرورًا بمرحلة الازدهار في الإنتاجين اللبناني والمصري، وصولًا إلى ريادتها في الدراما العربية الحديثة.
وتضمّن
العرض
لقطات أرشيفية نادرة من أبرز الأعمال التي شكّلت بصمة "الصباح إخوان"، مثل
الهيبة
، عشق العيون، سنعود بعد قليل، علاقات خاصة وتيمور وشفيقة، وغيرها من المسلسلات التي رسّخت مكانة الشركة كإحدى الدعائم الأساسية في تطور الدراما العربية.
وحضر الاحتفال عدد كبير من النجوم وصنّاع الدراما، من بينهم: أحمد السقا، عمرو سعد، أحمد مالك، كريم فهمي، وليد توفيق، إلهام
شاهين
، كاريس بشار،
تيم حسن
، قصي خولي،
نور علي
، دانييلا رحمة، ووسام صليبا، إلى جانب وجوه فنية وإعلامية شكّلت بحضورها لوحة فنية تحتفي بتاريخ الشركة ومسيرتها.
وفي كلمته، عبّر المنتج صادق الصباح عن اعتزازه بإرث الشركة، قائلاً: "وبكل لحظة مجد وتعب بنشوف مرايه رحلتنا... الرحلة اللي بتقول إنو الحلم ما بيموت، وإنو النجاح ما بيتورّث، بينصنع بشغف وإصرار كل يوم من جديد. اليوم خي علي وأنا الجيل الثالث بمسيرة الشركة، وبيناتكم أنور وسفين الجيل الرابع، واقفين كلنا على أكتاف
العمالقة
".
مواضيع ذات صلة
السيدة مي ميقاتي تشارك في احتفالية شركة "الصباح" بمناسبة عيد تأسيسها الـ71
Lebanon 24
السيدة مي ميقاتي تشارك في احتفالية شركة "الصباح" بمناسبة عيد تأسيسها الـ71
28/10/2025 02:06:23
28/10/2025 02:06:23
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيفيل تحتفل في الناقورة بالذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة
Lebanon 24
اليونيفيل تحتفل في الناقورة بالذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة
28/10/2025 02:06:23
28/10/2025 02:06:23
Lebanon 24
Lebanon 24
احتفال في ذكرى تأسيس الامم المتحدة واليونيفيل تستعد لإعادة جنودها إلى بلادهم
Lebanon 24
احتفال في ذكرى تأسيس الامم المتحدة واليونيفيل تستعد لإعادة جنودها إلى بلادهم
28/10/2025 02:06:23
28/10/2025 02:06:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور نجوم الفن.. نقابة محترفي الموسيقى تحتفل باليوبيل الماسي
Lebanon 24
بحضور نجوم الفن.. نقابة محترفي الموسيقى تحتفل باليوبيل الماسي
28/10/2025 02:06:23
28/10/2025 02:06:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام
العمالقة
تيم حسن
نور علي
المحطات
الهيبة
لبنان
شاهين
قد يعجبك أيضاً
بعد تعرّضها للانتقادات بسبب تصريحها عن حبها لمصر... سلاف فواخرجي تكسر صمتها وترد!
Lebanon 24
بعد تعرّضها للانتقادات بسبب تصريحها عن حبها لمصر... سلاف فواخرجي تكسر صمتها وترد!
13:14 | 2025-10-27
27/10/2025 01:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إليسا أثارت قلق جمهورها بشأن صحّتها... لماذا ارتدت قفازات؟ (فيديو)
Lebanon 24
إليسا أثارت قلق جمهورها بشأن صحّتها... لماذا ارتدت قفازات؟ (فيديو)
10:22 | 2025-10-27
27/10/2025 10:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أجمل فتى في العالم"... الموت يُغيّب ممثلاً بارزاً بعد صراع مع المرض (صور)
Lebanon 24
"أجمل فتى في العالم"... الموت يُغيّب ممثلاً بارزاً بعد صراع مع المرض (صور)
08:36 | 2025-10-27
27/10/2025 08:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
زينة تُصاب أثناء التصوير: "ورد وشوكولاته" يتحوّل إلى واقع
Lebanon 24
زينة تُصاب أثناء التصوير: "ورد وشوكولاته" يتحوّل إلى واقع
08:00 | 2025-10-27
27/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن خطاب تأبينها... شقيق الأميرة ديانا يكشف عن مفاجأة
Lebanon 24
بشأن خطاب تأبينها... شقيق الأميرة ديانا يكشف عن مفاجأة
07:53 | 2025-10-27
27/10/2025 07:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
10:25 | 2025-10-27
27/10/2025 10:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
09:04 | 2025-10-27
27/10/2025 09:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
13:14 | 2025-10-27
بعد تعرّضها للانتقادات بسبب تصريحها عن حبها لمصر... سلاف فواخرجي تكسر صمتها وترد!
10:22 | 2025-10-27
إليسا أثارت قلق جمهورها بشأن صحّتها... لماذا ارتدت قفازات؟ (فيديو)
08:36 | 2025-10-27
"أجمل فتى في العالم"... الموت يُغيّب ممثلاً بارزاً بعد صراع مع المرض (صور)
08:00 | 2025-10-27
زينة تُصاب أثناء التصوير: "ورد وشوكولاته" يتحوّل إلى واقع
07:53 | 2025-10-27
بشأن خطاب تأبينها... شقيق الأميرة ديانا يكشف عن مفاجأة
06:07 | 2025-10-27
سيّدة مُسنّة اقتحمت حفل عمرو دياب... شاهدوا بالفيديو ما فعلته
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
16:29 | 2025-10-27
28/10/2025 02:06:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 02:06:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 02:06:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24